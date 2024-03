Angliában, az M56-os autópályán, Cheshire-ben gyorshajtáson értek Szoboszlai Dominikot. A Liverpool magyar játékosát 3610 font, átváltva 1,6 millió forint bírsággal sújtották – írja a Warrington Guardian.

Az angol lap szerint még tavaly szeptember 22-én mérte be a 23 éves focistát egy kamera, nem sokkal éjfél után. Azt írják, egy Bentleyvel száguldozott: túllépte a 70 mérföld per órás sebességkorlátozást, ami 113 kilométer per órának felel meg.

Közölték, Szoboszlai március 6-án kapta kézhez az ítéletet. A bírság mellett hat büntetőpontot kapott. Ha három éven belül 12 büntetőpontot szerez, akkor el is tilthatják a vezetéstől az Egyesült Királyságban.

Nem ez az első pénzbírsága

Tavaly júniusban a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) 30 ezer eurós (11,21 millió forintos) pénzbírsággal sújtotta Szoboszlai Dominikot, aki akkor még az RB Leipzig válogatott labdarúgója volt. A büntetés oka az volt, hogy a focista pirotechnikával ünnepelt, miután gólt lőtt a Német Kupa fináléjában.

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott labdarúgója- és csapatkapitánya és a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2020 januárjában a világ ötven legtehetségesebb labdarúgója közé sorolta. 2020 októberében bekerült a Golden Boy-díj legjobb húsz labdarúgója közé, ahol a 8. helyen végzett. Kétszer is minden idők legdrágább magyar játékosa volt, először mikor a Leipzig, majd mikor a Liverpool szerződtette.

Az angol Liverpool 2023. július 2-án jelentette be Szoboszlai átigazolását, a magyar játékos 2028-ig tartó szerződést írt alá. A Mersey-parti egyesület 70 millió euróért igazolta le, ezzel a Liverpool történetének harmadik legdrágább játékosává vált, illetve saját rekordját megdöntve minden idők legdrágább magyar játékosa lett.