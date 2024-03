A kedd esti találkozón bő 75 percet töltött a pályán az U18-as válogatott magyar labdarúgó, aki nem is olyan rég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy gólt szerzett korábbi együttese, a Liverpool ellen is.

A Blackburn már az első 15 perc végén megszerezte a vezetést, Zack Stritch talált a Bolton kapujába. Fordulás után ismét a 18 éves angol csatár talált a kapuba. A végeredményt Joe Boggan – az első labdaérintéséből – állította be a 83. percben.





Az idősebb Farkas testvér – öccse, Erik jelenleg is a Liverpool utánpótlásában pallérozódik – számára jól indult a naptári év: februárban az U18-as Premier League-ben sorozatban három bajnokin is gólt tudott szerezni. Emellett – ami talán a legfontosabb – rendszeres játéklehetőséghez jut az egy évvel idősebbek között.

Farkas Patrikot 2021 tavaszán szerződtette a Liverpool, előtte idehaza Szegeden és Kecskeméten pallérozódott. A Blackburn 2022 nyarán csábította el a vörösöktől. A klubváltás részleteiről korábban így mesélt az Indexnek...

2022 nyarán ültünk le beszélgetni a Liverpool vezetőivel, hogyan látják a jövőmet. Rendkívül korrektek voltak, elmondva, hogy megtartanának, de arra nincs garancia, hogy kiemelt státuszt is kapok. Lehetőséget adtak, ha van olyan klub, ahol nagyobb esélyem van profi szerződésre, elengednek. Blackburnben ösztöndíjjal vártak, a tornákról pedig már ismertük a csapatot, tudtuk, hogy a stílus passzolna hozzám. A klubnál rendkívül jó utánpótlás-nevelés folyik, talán az egyik legjobb a régióban, miközben a felnőttcsapat jelenlegi helyzete miatt sokkal jobban számítanak is a saját nevelésekre. Nincs idény, hogy ne mutatkozna be egy-két vagy akár több akadémista is az első keretben. Ez is fontos tényező volt a döntésben.