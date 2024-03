Mesüt Özil tavaly márciusban jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással. Azóta felcsapott amatőr testépítőnek, aminek nyomán elképesztő átalakuláson ment át, magára pakolt jó pár kiló izmot. Az edzőteremben készült felvételeket látva még Cristiano Ronaldo is elcsodálkozott, aki aztán üzent is a korábbi csapattársának, akitől a Real Madridban jó pár gólpasszt kapott.