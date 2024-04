Azt nem lehet mondani, hogy nem volt aktív Szoboszlai Dominik a Manchester United–Liverpool Premier League-mérkőzésen, hiszen az első húsz percben négy kapura lövése is volt. Sajnos egyik sem ment be, pedig az elsőnél egy az egyben állt szemben Onanával. A kihagyott helyzetek sajnos megmutatkoznak a szinte kivétel nélkül közepes, azaz 6-os osztályzatokban.

Ritkán volt annyira aktív Szoboszlai Dominik az első Premier League-szezonjában, mint vasárnap a Manchester United elleni rangadón, amit az M62-derbinek is szoktak becézni, mivel ez az autópálya köti össze a két, nem túl távoli várost. Húsz perc alatt négyszer lőtt kapura, de vagy nem találta el a célt, vagy a hazai kapus, André Onana hárított bravúrral.

Be kell látnunk, a magyar válogatott csapatkapitánya a második félidő közepére elhalványult, Jürgen Klopp le is cserélte őt.

A brit sajtó osztályzatai döntő többségben hatosok, ha jobb a helyzetkihasználása honfitársunknak, akár kilences is lehetett volna ebből...

Mielőtt sorra vennénk a brit sajtó értékeléseit, nézzük, ön szerint milyen osztályzatot érdemel vasárnapi teljesítményéért a magyar válogatott csapatkapitánya!

Így látták Szoboszlai játékát a britek

Liverpool.com: 6. Elpuskázott néhány jó lehetőséget az első félidőben, és sokszor ígéretes helyzetbe került, amikor jobban is dönthetett volna. Klopp szemmel láthatóan frusztrált volt, hiányolta az intenzitást a magyar játékostól a visszazárkózásban. Hatékonyabb lehetett volna a támadóharmadban.

Dailymail.co.uk: 5. Három remek helyzetet elrontott a meccs elején, és úgy tűnt, bosszantja a menedzserét néhány hanyag labdabirtoklásával. Többet kell mutatnia az ehhez hasonló fontos meccseken.

Goal.com: 7. Egy korai lövését briliáns mozdulattal védte Onana, igazából négy lehetősége volt Dominiknek az első húsz percben! Aztán Szalahnak is kidolgozott egy jó helyzetet, de a második félidő derekára kifulladt.

Anfieldwatch.co.uk: 6. Volt egy arany lehetősége három perc elteltével, amikor egyedül mehetett Onana kapujára, de a kapus briliáns mozdulattal védett. Nem ez volt az egyetlen helyzete az első félidőben, egy alkalommal Robertson is tálcán tette elé a labdát, de kevéssel mellélőtt. Sokat volt játékban a tizenhatos környékén, de a lövés vagy az utolsó passz nem jött össze. Lecserélték.

Thisisanfield.com: 6. Egy nagy vágta az első percekben fantasztikus lehetőséget teremtett Dominiknak, amit Onana kivédett, majd egy másik helyzetet fölélövéssel fejezett be. A harmadikat pedig kevéssel melléküldte. Legalább az egyiket be kellett volna rúgnia a háromból. Annak ellenére, hogy akadtak veszélyes megiramodásai a második félidőben is, kihasználva a hazai védelem fellazulását, egyiket sem tudta végigvinni a magyar középpályás, aki aztán el is halványult.



90min.com: 6. Egyik nagy helyzet a másik után, de nem tudta gólra váltani ezeket a magyar középpályás.

Liverpoolecho.co.uk: 6. Már a harmadik percben nagy Onana-védés kellett Szoboszlai lövésének hárításához. Később is kihagyta a jó lehetőségét. Védekezésben ezúttal nem volt az igazi, lecserélték.

Telegraph.co.uk: 6. Néhány lövés a meccs elején. Csatlakozott azok sorához, akiken elment a győzelem, mert megvoltak a lehetőségei ahhoz, hogy lezárja a meccset szünet előtt. Túl sokszor elpasszolta magát.

Squawka.com: 6. Nem kellett kétszer mondani neki, hogy menjen fel a támadásokkal, proaktív volt a box-to-box középpályás szerepkörében, amit kisajátított magának. De nyilván frusztrálta, hogy nem tudott a hálóba találni helyzeteiből.

Lfclive.net: 6.

Fotmob.com: 6,9. Ezzel Szoboszlaié a hatodik legmagasabb érdemjegy Endóéval holtversenyben a csapatban.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Manchester United–Liverpool FC Premier League-mérkőzésen az Old Traffordon 2024. április 7-én. Fotó: Michael Regan / Getty Images Hungary)