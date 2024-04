A magyar válogatott játékos kezdő volt, majd az 59. percben lecserélték – a korábbi ferencvárosi Aissa Laidouni váltotta.

A Bajnokok Ligájában elődöntős bajoroknál – akiknél Lőw Zsolt a másodedző – Thomas Müller kétszer is eredményes volt.

A 34 éves, rutinos támadó pályafutása során már minden fordulóban szerzett gólt, csak a 30. hiányzott a „gyűjteményéből”, de most is ezt is kipipálta.

Labdarúgás

Bundesliga

30. forduló

1. FC Heidenheim–RB Leipzig 1–2

TSG 1899 Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach 4–3

1. FC Köln–Darmstadt 0–2

VfL Wolfsburg–VfL Bochum 1–0

Union Berlin–Bayern München 1–5

Pénteken játszották:

Eintracht Frankfurt–FC Augsburg 3–1

Vasárnap játsszák:

Werder Bremen–VfB Stuttgart 15.30

Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 17.30

SC Freiburg–FSV Mainz 05 19.30