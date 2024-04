A Kisvárda elleni, gól nélküli hazai mérkőzés után – amely a zöld-fehér csapat újabb bajnoki aranyérmét eredményezte – Dejan Sztankovics azzal kezdte mondandóját, hogy egy bajnoki cím, az mindenhol bajnoki cím. A klub életében mindig a legfontosabb, de ami a Ferencvárosnak a 35., sorozatban a hatodik volt, az neki az első FTC-trénerként, és most számára ez a legfontosabb ebben a pillanatban.

„Köszönet Kubatov Gábor klubelnöknek, hogy lehetőséget adott nekem a kispadon, és nagy érzelmi nyomást helyezett rám a kezdéskor azzal, hogy egymás partnerei vagyunk. Én erre azt válaszoltam, hogy az biztosan nem, tekintve, hogy ő a főnök, de biztosított arról, hogy egy család vagyunk, egy célért küzdünk, partnerként tekinthetünk egymásra.”

A szerb szakember a folytatásban név szerint emelte ki Hajnál Tamás sportigazgatót, akivel mindennap sok kérdésben dolgoztak, közösen megéltek sok jó pillanatot és kemény döntéseket, amik együtt vezettek idáig a szezon során. Továbbá megemlítette a szakmai stáb további több mint húsz tagját, akik a háttérben tevékenykednek, és akiknek a munkája nélkül ő „semmi” lenne.

„Az első 2-3 hónapban nehéz pillanatokat éltem meg, de év elején a spanyolországi alapozó edzőtáborba nagyon sok energiát és munkát fektettünk, aminek eredményeként a bajnokságban február óta jól szerepelünk: 12 mérkőzésünkön 10 győzelmet arattunk, és kétszer játszottunk döntetlent.”

Ebben a pillanatban a hangadó és valószínűsíthetően az egyik értelmi szerző, Abu Fani vezetésével félmeztelen FTC-játékosok özönlöttek a helyiségbe, és két üveg pezsgőben fürdették meg mesterüket.

A kétperces pauza után a sajtótájékoztató azzal folytatódott, hogy Sztankovics kiemelte: 26 játékosa van, de mind egy emberként küzd, és ünnepelt a pályán, amikor volt miért, majd köszönetét fejezte ki részükre is.

Sztankovics ehhez kapcsolódóan autós példát hozott: a Ferrari nagyszerű autó, de a vezetése rizikós, mert nagyon gyors és erős.

„Hiába van egy sofőrnek jó autója, egy edzőnek jó csapata, ha nem tudja, hogyan kell azt vezetni, akkor karambolozik. Nagy köszönet a fiúknak! Most ünneplünk, de a szezonnak nincs vége, nagy céljaink maradtak még erre az idényre is, a Magyar Kupa elhódítása. Éppen ezért már az elődöntőre is úgy készülünk, mint a döntőre, számomra és a csapat számára mostantól az a legfontosabb, hogy ott legyünk a kupafináléban.”

(Borítókép: Eldar Civic (j2) és Pászka Lóránd (j1) valamint a Ferencváros több játékosa pezsgővel locsolja Dejan Stankovicot a csapat vezetőedzőjét (b2) a sajtótájékoztatón miután a csapat matematikailag megnyerte a bajnokságot a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Kisvárda Master Good mérkőzés után a Groupama Arénában 2024. április 20-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI )