Háromgólos hátrányból felállt, sőt a 120. percben még győztesnek tűnő találatot is szerzett a másodosztályú Coventry City a Manchester United elleni FA-kupa elődöntőjében, továbbjutni mégsem tudott. A gólt aprócska les miatt visszavonta a VAR, az ezt követő tizenegyespárbajban pedig Erik ten Hag együttese kerekedett felül...

Manchesteri házi döntőt rendeznek Angliában, a világ legidősebb ma is létező labdarúgókupájában. Az FA-kupa második elődöntőjében a másodosztályú Coventry City közel járt hozzá, mégsem tudott csodát tenni a Manchester United ellen, így utóbbi együttes követte a fináléba a szombaton a Chelsea-t 1–0-ra felülmúló Manchester Cityt.

A Premier League-ben mindössze 7. helyen álló MU az első perctől kezdve óriási mezőnyfölényben futballozott, ám mindez nem párosult óriási helyzetekkel. Mikor a 23. percben Scott McTominay találatával sikerült megszerezni a vezetést, a közeli lövés mindössze a második kaput eltaláló United-kísérletet jelentette (0–1). A kulturáltan futballozó, ám André Onana kapujára semmi veszélyt nem jelentő Coventry a 45 + 1. percben még távolabb került a csodától, Harry Maguire sarokrúgás után bólintott a bal felsőbe (0–2).

Fordulás után Bruno Fernandes növelte tovább a manchesteri előnyt – a portugál középpályás már Maguire találatánál is elévülhetetlen érdemeket szerzett a beadásával –, ezzel azt hihettük, formalitássá silányítva a meccsből még hátralévő bő 30 percet (0–3).

Ám a Coventry játékosai másképpen gondolták. A 71. percben Ellis Simms bravúros mozdulattal, szinte a háta mögül visszakanalazva, átvétel nélkül küldte a manchesteri kapu bal alsó sarkába a labdát (1–3), majd a hajrá kezdetén Callum O’Hare megpattanó lövése vágódott a tehetetlen Onana mellett a jobb felsőbe (2–3).

A United érezhetően megzavarodott, a Coventry pedig az egyenlítéshez is közel járt, Victor Torp lövésénél azonban védeni tudott a kameruni hálóőr. Ezzel viszont még mindig nem volt vége, a 93. percben ugyanis Aaron Wan-Bissaka összehozott egy tizenegyest a másodosztályú riválisnak... A videózás pedig megerősítette a tizenegyes jogosságát. Haji Wright – aki a Wolverhampton elleni negyeddöntőben a 100. percben lőtte tovább a csapatát – ezúttal sem remegett meg, míg Onana elvetődött jobbra, Wright a kapu bal oldalába helyezett (3–3).

A ráadás elején a keresztléc mentette meg a Coventryt egy újabb Fernandes-góltól. A hajrá kezdetén aztán Casemirónak kellett mentenie egy kék-fehér mezes kontránál. A 113. percben Wrightnak akadt egy nagy esélye, de a lapos lövése néhány centivel elkerülte a bal alsót. Az amerikai csatár pedig még ennél is közelebb tudott kerülni a gólhoz, a 116. játékpercben ugyanis ő is eltrafálta a keresztlécet!

Jelentsük ki kerek perec, érett a Coventry győztes találata, a 120. percben pedig a leshatárról kilépő Wright centerezése után Torp a hálóba is továbbított. Hogy aztán percekig várjunk, mire kiderül, ér-e a gól. Hosszas vonalazás következett a VAR-szobában, végül a 123. perc legvégén a játékvezető annulálta a találatot...

Jöhettek a tizenegyesek, Casemiro pedig rögvest az első lövést elhibázta – Bernardo Silva szerdai büntetőjét megirigyelve ő is középre lőtt, de gyengén –, aztán jött négy pontos kísérlet. A harmadik párban O’Hare hibázott, így Bruno Fernandes higgadt helyezéssel már egalizált a párharcon belül. Sheaf is elrontotta a saját tizenegyesét, kaput sem talált, így Rasmus Höjlund már a döntőért lőhetett. A dán nem remegett meg, ezzel megmentette az MU fináléról szóló álmait és talán Erik ten Hag menedzser állását is.

Érdekesség, hogy a legutóbbi idényben is a két manchesteri gigász játszotta az FA-kupa döntőjét, akkor a City 2–1-re győzött.

Az idei finálét május 25-én rendezik majd – a helyszín, ahogyan az elődöntőké is volt, a Wembley lesz.

LABDARÚGÁS

FA-KUPA, ELŐDÖNTŐ

Coventry City (II.)–Manchester United 3–3 (Simms 71., O’Hare 79., H. Wright 90 + 5., ill. McTominay 23., Maguire 45 + 1., Fernandes 58.) – tizenegyesekkel: 2–4

Korábban

Manchester City–Chelsea 1–0 (B. Silva 84.)

(Fotó: Getty Images Hungary)