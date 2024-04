Ismét a lipcsei szálat próbálják megmozgatni a Bayern München vezetői…

A TZ beszámolója alapján jelen állás szerint Ralf Rangninck a legnagyobb esélyes arra, hogy nyártól a bajor sztárcsapat vezetőedzője legyen. Mint korábban megírtuk, a Bayern vezérkara februárban úgy döntött, meneszti a jelenlegi vezetőedzőt, Thomas Tuchelt, ám a döntés nem azonnali hatályú volt, a szezont még a csapattal fejezheti be a Bajnokok Ligája-győztes tréner. Azóta újabb és újabb neveket dobott be a német sajtó Tuchel lehetséges utódjaként: ám Hans-Dieter Flickkel és Julian Nagelsmann-nal is zátonyra futottak az egyeztetések. Utóbbi a müncheni pletykákat meglovagolva a korábbinál jóval előnyösebb kondíciók mellett inkább meghosszabbította a szerződését a német válogatott szövetségi kapitányi posztján. Menet közben pedig Xabi Alonso is kikosarazta a münchenieket.

Nagelsmann visszatérése is pusztán azért tűnhetett reális opciónak, mert az újbóli kinevezéséről az új sportigazgatói páros, Christoph Freund és Max Eberl kezdeményezett tárgyalásokat vele, akik korábban a Red Bull-fociprojektjében már dolgoztak együtt vele. Ugyanez, vagyis a közös múlt teszi több mint elképzelhetővé Rangnick érkezését is. Igaz, esetében pont fordított volt a felállás, a Red Bull futballkoordinátoraként, illetve a Leipzig és a Salzburg sportigazgatójaként anno Freund főnöke volt.

A TZ állítja, az egyeztetések jól haladnak, olyannyira, hogy még a héten megszülethet a hivatalos bejelentés is (mondjuk, hasonlót már hallottunk Nagelsmann esetében is). A terv az, hogy Rangnick, aki Belgium mögött csoportmásodikként, összességében azonban rendkívül meggyőző teljesítménnyel vezette ki az osztrák válogatottat a 2024-es Európa-bajnokságra, a kontinensviadalt követően veszi át a Bayern kispadját.

A lap a megállapodás lehetséges hosszával kapcsolatban érdekesen fogalmaz, amiből arra következtetni, Rangnick kinevezése lehet, csak egy évre, a 2024–2025-ös idényre szólna első körben.

A 65 esztendős tréner legutóbb a 2021–2022-es idényben volt klubedző, akkor ideiglenes megbízással a Manchester United irányítását vette át Ole Gunnar Solskjaertól. A projekt nem állt össze: meccsenként csupán 1,45 pontot átlagolva nemhogy előrelépett volna vele az együttes, hanem a Bajnokok Ligája-indulásról messze lemaradva csak a 6. lett a szezon végén.

Annak okairól, hogy a viszonylag kevés klubedzői sikere ellenére miért óriási Rangnick elismertsége Németországban, itt írtunk!

A Bayern München tizenegy év után először nem ünnepelhet bajnoki címet Németországban: a Bayer Leverkusen a 2023–2024-es szezon vége előtt öt fordulóval már matematikailag is biztossá tette elsőségét.