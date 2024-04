Úgy fest, újabb nevet húzhatunk le a lehetséges Klopp-utódok listájáról. A Liverpool német menedzsere, Jürgen Klopp az év elején jelentette be, hogy a szezont követően távozik a csapat éléről. A világsajtó azóta találgat, vajon ki lesz az utódja. Jó darabig Xabi Alonsót, a Bayer Leverkusent történelmi Bundesliga-sikerhez segítő exjátékosukat emlegették a legnagyobb esélyesként. Majd miután Alonso bejelentette, egyelőre marad Németországban, Rúben Amorim, a Sporting CP vezetőedzője lett a legnagyobb esélyes az oddsmestereknél.

Ám a jelek szerint csak náluk.

A The Athletic ugyanis most arról ír, Amorim hétfőn Londonba utazott, ott pedig a West Ham United vezetőivel tárgyalt az esetleges közös jövőről. Az értesülést erősíti, hogy a Sporting labdarúgói kimenőt kaptak a hét elejére, csak csütörtökön állnak ismét edzésbe. Az angol bajnokságban jelenleg 8. helyen álló WHU öt év után készül elköszönni David Moyestól. A helyére pedig Amorim mellett a korábbi spanyol szövetségi kapitány, Julen Lopetegui is kiszemelt a brit sajtó szerint.

David Ornstein állítja, bár Amorim korábban valóban szerepelt a Liverpool edzőjelöltjeinek listáján, jelen állás szerint az újjászervezett klubvezetés nem benne látja az ideális Klopp-utódot.

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, 19-szeres angol bajnok új sportigazgatója a Bournemouthtól érkező Richard Hughes lesz. Ő és a klubmenedzsmentbe ugyancsak visszatért korábbi sportigazgató, Michael Edwards feladata jelenleg, hogy feltérképezzék a lehetséges menedzserjelölteket: úgy tűnik, találtak Amorimnál is jobbat.

Amorim Portugáliában azzal szerzett magának hírnevet, hogy 2020-ban a Bragával megnyerte a helyi Ligakupát, majd egy évre rá, rögvest az első szezonjában a Sporting élén, bajnoki címhez segítette a zöld-fehéreket.

A Sporting négy fordulóval az idény vége előtt hét ponttal vezet, így jó eséllyel ismét aranyérmesként zár az élvonalban.