Jürgen Klopp 19., egyúttal utolsó Mersey-parti derbije következett szerda este a Liverpool élén. A német menedzser számára öt meccs, öt bajnoki maradt a vörösök élén a januárban beharangozott búcsú előtt. A városi rangadó pedig a legkevésbé sem ígérkezett mellékesnek abból a szempontból, a hátra lévő mérkőzésein milyen célokért küzdhet még csapatával...

A találkozót a 29. fordulóból pótolták, több, akkor ugyancsak kupakötelezettségek miatt elmaradt meccsekkel egyetemben. A Poolon pedig egyértelmű győzelmi kényszer volt. Az aranycsatában közvetlen rivális, sőt, a címvédő Manchester Cityhez hasonlóan – az égszínkékek a vesztett pontok tekintetében – már eleve lépéselőnyben lévő Arsenal hétfő este szabályosan átgázolt a Chelsea-n (5–0), ezzel jobb gólkülönbsége mellett már pontelőnyben is volt.

A vendégek szempontjából biztatónak ígérkezett, hogy a legutóbbi 26 bajnokijukból csak egyet vesztettek el a városi riválissal szemben, ráadásul Klopp statisztikája is több mint fényes volt az estét megelőzően az Everton ellenében – a bajnokságban 16 randevún kilenc diadal, hat döntetlen és egy vereség fűződött a nevéhez. Ám intő jel is akadt bőven, például a tény, hogy még egyetlen liverpooli menedzsernek sem jött össze a tíz bajnoki siker a városi rivális ellen, valamint az is, hogy a Goodison Parkban lejátszott utóbbi 12 találkozójukból kilenc is „csak” döntetlent hozott.

Klopp kezdőjébe a hétvégi bajnoki (Fulham, 3–1-es siker idegenben) után visszakerült Szoboszlai Dominik, valamint Mohamed Szalah, Darwin Núnez Curtis Jones, és Alexis Mac Allister is. A másik oldalon ülő Sean Dyche két helyen változtatott a kiesés elkerüléséért folytatott közvetlen csatában 2–0-ra megnyert Nottingham Forest elleni összecsapáshoz képest: Ashley Young helyére Ben Godfrey, André Gomesére James Garner került be.

Szoboszlaiék alig öt perc után óriási bajba kerülhettek volna, ugyanis a leshatárról kilépő Dominic Calvert-Lewint Alisson kapus a tizenhatoson belül buktatta. A játékvezető által megítélt tizenegyest és kiosztott sárga lapot azonban a VAR annulálta. A visszajátszások alapján szabad szemmel is egyértelmű volt, hogy az angol csatár lesről indult...



A hirtelen jött ijedtség után felpörgette a tempót a Pool, Szalah centerezése után Godfrey mentett nagyot. Nem sokkal később pedig Luis Díaz veszélyeztetett. Ám továbbra is sok volt az apró hiba a vendégeknél, a hosszan átvett, vagy épp elpasszolt labdákból a harciasságért szintén nem épp a szomszédba járó Everton gazdagon tudott építkezni – főleg pontrúgásokat kicsikarva, és azokból az öt és feles környékére ívelgetve. Fűthette is a hazaiakat a revansvágy, saját közönségük előtt ugyanis 2010 óta nem tudták legyűrni a városi riválist. Beszédes, az akkori 2–0-s győzelem alkalmával a kék-fehérek egyik gólját az a Mikel Arteta szerezte, aki ma már az Arsenal menedzsereként igyekszik borsot törni a Liverpool orra alá. A 17. percben ismét Calver-Lewin és Alisson voltak a főszereplők: előbbi közeli fejesét védte bravúros reflexmozdulattal a brazil kapus. Három perccel később James Tarkowski tesztelte ismét csak fejjel Alissont.

Eltelt huszonöt perc, és hiába birtokolta jóval hetven százalék felett a labdát Klopp csapata, egyáltalán nem állíthattuk, hogy képes lett volna az Evertonra erőltetni az akaratát. Sőt, a vendégek még mindig kaput eltaláló gólszerzési kísérlet nélkül álltak.

Majd eltelt huszonhét is, és ekkor már nemcsak érzésre mondhattuk, hogy nem a német menedzser meccsterve szerint alakulnak a dolgok. A hazai tábor ugyanis épp arra várt, a VAR megerősítse, szabályos a saját nevelésű középhátvéd, Jarrad Branthwaite gólja. Mivel, ha milliméterekkel is, de ezúttal a leshatár mögött helyezkedett az evertonos, nem volt ok a találat elvételére (1–0)!

No de a Liverpoolnál nagyobb feltámadó ebben az idényben nemigen akad Angliában – bizakodhattak a piros melegítős drukkerek –, a Premier League-ben pedig biztosan nem: a fordulót megelőzően 27 hátrányból megszerzett ponttal vezették a vonatkozó statisztikát a City (24) és a Tottenham (22) előtt. Az eddigi 33 meccsükön tizenhatszor is hátrányba kerültek a bajnoki kiírásban, ám csupán hármat vesztettek el – hét győzelem és hat döntetlen mellett.

Darwin Núnez gyorsan válaszolhatott volna, de – a szezonban már sokadjára – elpuskázta az ígéretes lehetőségét a kapu előteréből, kissé jobbról. Az uruguayi csatár 31 ziccerből pusztán hatot váltott gólra, ezzel a topligák támadói közül a legrosszabb mutató az övé (19 százalék), Dusan Vlahovics (22), Akor Adams (26) és Nicolas Jackson (29 százalék) előtt.

A játékrész utolsó jelentősebb momentumai közt Trent Alexander-Arnold remek indítása után Núnez készített elő egy lövést Szalahnak, aki elsőre csúnyán eltörte a labdát, majd a blokkról visszapattanót a jobb kapufa mellé bombázta. A Liverpool ekkor már a 80 százalékot közelítette labdabirtoklásban, az egyenlítés mégsem akart összejönni. Pedig a hat perces ráadásban még Szoboszlai is összehozott egy jó kis lövőhelyzetet Szalahnak, majd a bal szélről, kissé éles szögből Andy Robertsonnak is akadt egy életerős, lapos kísérlete, amibe Jordan Pickford vetődött bele jó ütemben.

Fordulás után sem változott nagyot a játék képe. Alig két perc telt el a második félidőből, Virgil van Dijk fejesét kellett védenie Pickfordnak. A Liverpool újra meg újra megjáratta a labdát példás alapossággal, de nem tudta feltörni a hazai védelmet. Mac Allister, aztán Szoboszlai átlövési kísérlete vágódott le a blokkról. Az 52. percben Alexander-Arnold emelte parádésan a hazai védők mögé, amilyen szép volt a passz, akkora luftot rúgott belőle Robertson az ötös bal sarkánál.

Idrissa Gueye jobb alsó felé csorgó lapos lövése, majd Dwight McNeil jóval életképesebb, léc alá tartó átlövése jelezte, az Everton is pályán van. Mit pályán van, az említett bombát követő sarokrúgásból meg is duplázta az előnyét: McNeil balról érkező beadását a hosszúnál felugró Calvert-Lewin bólintotta a jobb alsóba (2–0).

Klopp a 63. percben hármas cserét hajtott végre, a pályáról távozó liverpooli játékosok között Szoboszlaival. A magyar válogatott csapatkapitánya ráadásul láthatóan húzta a lábát miközben a kispad felé vette az irányt.

De hiába minden, innen már nem volt visszaút a vörösöknek. Talán ha a 69. percben Díaz lövése a kapufáról befelé pattan – talán akkor képes lett volna megtörni ellenfelét a Liverpool, vagy legalább egy pontot megmenteni. De a vendégeknek ezen a ponton még csak szerencséjük sem akadt. Pedig rohamoztak, kapartak tíz körömmel, de az a fajta könnyed lendület, ami január-februárig, az elképesztő sérüléshullám előttig jellemezte a Klopp-csapatot, ezúttal hiányzott.

A hosszabbításban Pickford még egy bravúrt bemutatott Szalah lövésével szemben, hogy a becsületgól se jöjjön össze az Anfield Roadról ideérkezett „szomszédnak”.

A két csapat 244. találkozóját az Everton nyerte, története 68. diadalát aratva a Liverpool felett. A vörösök a 100. sikerüket szerezhették volna meg 77 döntetlen mellé... Ez a mérföldkő Klopp utódjára vár majd.

Az idény végén búcsúzó német menedzser a 19. derbijén először maradt alul idegenben. Ha tippelni kéne, jól meg lett volna nélküle. A játéknap előtt a sportstatisztikák és -elemzések gyártására szakosodott Opta szuperszámítógépe – mely hétről hétre 10 ezer szimuláció alapján próbálja megtippelni a PL-idény végkimenetelét – 13 százaléknyi esélyt adott a Liverpool aranyérmére. Nem leírva Szoboszlaiékat, a következő szimulációk után aligha lesz magasabb ez a szám...

Az est másik magyar érdekeltségű mérkőzésén a Bournemouth Antoine Semenyo találatával 1–0-ra legyőzte idegenben a Wolverhamptont. A találkozón kezdőként pályára lépő Kerkez Milost a 79. percben azonnali piros lappal kiállította a játékvezető. Az ítélet elsőre kissé erősnek tűnt, látva, hogy egy fél ütemet, ha tévesztett Matt Dohertyvel szemben a becsúszási kísérlete, ráadásul nyújtott lábról sem volt szó, de a VAR helybenhagyta a pályán meghozott döntést...

A Manchester United fordulatos mérkőzésen, kétszer is hátrányba kerülve gyűrte le a már biztos kieső Sheffield Unitedet (4–2) az Old Traffordon. A Crystal Palace pedig komolyabb meglepetést okozva 2–0-ra verte a Newcastle-t. Mindez azt is jelenti, hogy a hatodik, jó eséllyel Európa-liga-főtáblát jelentő pozícióért folyó versenyben az MU lépéselőnybe került a „szarkákkal” szemben.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 29. FORDULÓ (HALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK)

Everton FC–Liverpool FC 2–0 (Branthwaite 27., Calvert-Lewin 58.)



További eredmények

Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–1 (0–1)



Crystal Palace–Newcastle United 2–0 (0–0)



Manchester United–Sheffield United 4–2 (1–1)



(Borítókép: Naomi Baker / Getty Images)