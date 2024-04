Február 11-ét írtuk, a Paks Windecker József góljával 1–0-ra megnyerte a Duna túlsó oldalán fekvő szomszédvár, a Kecskemét elleni rangadót. Bognár György vezetőedző csapata 40 ponttal állt, és azonos mérkőzésszám mellett egypontos különbséggel előzte meg a labdarúgó NB I tabelláján a 39 pontos Ferencvárost. Azt nem mondanánk, hogy érett a szenzáció, a tolnai városban úgy kerülték az ominózus összetett szót („bajnokesélyes”), mint ördög a tömjénfüstöt, de mégis az egész magyar sportsajtó arról cikkezett, milyen üde színfoltja a honi élvonalnak a kizárólag magyar futballistákat foglalkoztató zöld-fehér gárda. (Nem a Ferencvárosra gondolunk...)

Aztán mire megbarátkoztattak volna Szabó Jánosék a „magaslati levegővel”, olyasmi történt, amire senki sem számított: a 21. fordulóban a Paks hiába vezetett 2–0-ra, majd 3–1-re az akkor még kiesőjelölt Zalaegerszeggel szemben, végül úgy kapott ki 4–3-ra, hogy Szélpál Norbert a 91. percben öngóllal pecsételte meg csapata sorsát.

Eltelt két és fél hónap, és most, a 29. forduló után 50 pontja van a Paksnak, azaz

És a szombaton, a Puskás Akadémiától elszenvedett 5–0-s vereséggel a dobogó harmadik fokára csúszott. Vagyis a Fehérvár is megelőzte a Duna-partiakat, míg a felcsútiak mindössze négy pont hátránnyal követik a Paksot négy fordulóval a bajnoki befejezés előtt.

Látványos az összeomlás, amelynek az okait Haraszti Zsolttal, a klub ügyvezetőjével boncolgattuk. Felütésképpen azt kérdeztük: mi volt a vaskosabb meglepetés a klubvezetőnek, a február közepéig tartó fantasztikus menetelés, benne az őszi „bajnoki címmel”, vagy az utóbbi hetek mélyrepülése.

Meglehet, véletlen egybeesés, hogy a Ferencváros is akkor esett ki az Európa-konferencialigából, amikor botladozni kezdett a Paks, de az tény, hogy amióta a Fradinak csak a hazai porondon kell helytállnia, és nem kénytelen megosztani az erőit, azóta fordult a kocka.

Amikor arra kérem az ügyvezetőt, elemezze csapata visszaesésének összetevőit, kitérő választ adott.

A Paksnak a következő bajnoki fordulóban talán nem lesz túl nehéz dolga, tekintve, a már kiesett Mezőkövesdet fogadja, így a sikeres MK-meccs lendületét megtartva a pontvadászatban is megtörheti a rossz szériáját. Az ügyvezető azt mondta: egyértelmű, hogy győzniük kell és talpra állniuk, ez most a legfontosabb.

Valaki igen találóan úgy fogalmazott, hogy eleinte a Paks nagyon jól játszott, és szerencséje is volt, aztán továbbra is nagyon jól játszott, de nem volt szerencséje, most pedig már rosszul játszik és szerencséje sincs.