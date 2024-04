Egyre messzebb a Liverpool csapatától az olyannyira áhított második Premier League-bajnoki cím (az elsőt 2020-ban szerezte Jürgen Klopp együttese), a szerda esti városi derbin az Evertontól elszenvedett 2–0-s vereség az éllovas Arsenallal szemben hárompontos hátrányba sodorta a „vörösöket”, és a jelenlegi harmadik, a Manchester City még csak csütörtökön játszik a Brighton otthonában. Sajnos a csapat gyenge teljesítményéből Szoboszlai Dominiké sem lóg ki felfelé, az angol média osztályzatai azt jelzik, a csapattal együtt a magyar válogatott kapitánya is padlót fogott.

Mielőtt bárki kritizálná, sőt túlzásokba esve talán pocskondiázná Szoboszlai Dominik teljesítményét (ahogyan azt a szurkolók közül odakint és idehaza sokan megteszik), nem árt rámutatni: egy összeomlóban lévő csapatban nehéz szembemenni az általános tendenciával, és jól játszani akkor, amikor mindenki becsődöl. Még olyan világklasszisok is, mint Mohamed Szalah vagy a világ legjobb védőjének nem ok nélkül tartott Virgil van Dijk is.

Egy – neve elhallgatását kérő – hazai szakember érdekes szempontra hívta fel a figyelmünket: könnyen lehet, súlyos hiba volt Jürgen Klopp részéről idény közben bejelenteni azt, hogy a szezon végén távozik a menedzseri posztról.

A közlés ugyanis pont az ellenkező hatást váltotta ki, mint amit a német szakember és a klub vezetősége remélhetett.

Ahelyett, hogy a játékosok megfeszülnének szeretett mesterük szép búcsújáért, olybá tűnik, hogy pillanatnyilag mindenki a saját egyéni jövőjével van elfoglalva, nem a csapatéval.

Vajon mi lesz velem Klopp távozása után? Vajon ki lesz az új menedzser? Vajon beférek-e a most még ismeretlen illető elképzeléseibe?

Ezek a kérdések foglalkoztathatják a keret kulcsembereit, valamint a kevésbé fontos játékosokat, nem is beszélve a perememberekről.

Ez a látvány az Everton elleni mérkőzésen is visszaköszönt, tényleg olyan volt a „vörösökről” az összkép, mintha mindenkit csak és kizárólag a saját jövője foglalkoztatna, nem a csapaté.

És ezek után Szoboszlai osztályzatai, továbbá az érdemjegyekhez fűzött szöveges értékelések, amelyek között bizony akad olyan is, amely honfitársunk kihagyását követeli a kezdő tizenegyből.

Thisisanfield.com: 3. Amikor az első félidő végén láttuk őt levonulni az öltöző felé, körülbelül ez volt az első vizuális bizonyítéka annak, hogy egyáltalán a pályán volt. Abszolút szellemjáték. Többet foglalkozott szünet után azzal, hogy elhitesse a bíróval, őt bizony faultolták, mint magával a játékkal. Ahogy mostanában játszik, nem lenne szabad kezdenie a hátralévő mérkőzéseken.

90min.com: 4. Gondatlanul bánt a labdával, fizikailag is gyenge volt, labda nélkül is. A magyar játékos formája szakadékba zuhant a szezon derekán elszenvedett sérülése óta.

Goal.com: 3. Olcsó utánzata annak a futballistának, aki olyan remekül teljesített a szezon első felében. Határozatlan és hatástalan.

Squawka.com: 4. Egyetlen, célt tévesztett kísérlettel próbált megérkezni a meccsbe. Sikertelenül. Ez volt az egyetlen említésre méltó mozzanata, mielőtt lecserélték bő egy óra után.

Liverpoolecho.co.uk: 3. Egyetlen kétségbeesett sprinttől eltekintve a középpályás sokkoló teljesítményt nyújtott az első félidőben. Teljesítménye később sem javult. Lecserélték.

Givemesport.com: 6. Vitán felül a legkreatívabb Liverpool-játékos volt. De ennél azért többet kell nyújtania, ha topjátékos akar lenni a Premier League-ben.



Rushthekop.com: 3. Egyáltalán ott volt a pályán?! Nehéz volt őt észrevenni… Amikor mégis, akkor is csak azért, mert eladta a labdát. Lecserélték.

Onefootball.com: 3. A magyar válogatott csapatkapitányát visszarakták a kezdőbe, és kezdeti próbálkozásai azt jelezték, hogy meg akarja hálálni ezt a bizalmat. De nem sikerült neki az első félidőben, amikor nagyon alulteljesített. Aztán már nem is nagyon maradt ideje szünet után, mert a 62. percben lecserélték.

Anfieldindex.com: 3.

Liverpoolworld.uk: 3. Jobbára észrevehetetlenül teljesített az első félidőben, mígnem a játékrész végén volt egy lövési lehetősége, de nem húzta meg a ravaszt. Ugyanez történt vele az újrakezdés után, aztán még Alexander-Arnolddal is összekavarodott. Lecserélték.

Tribuna.com: 3. Néhányszor megiramodott, de csak ennyi. Lecserélték.

Liverpool.com: 5. Pár alkalommal ígéretes helyzetbe került a tizenhatos előtt, de az utolsó érintés vagy passz nem jött össze ahhoz, hogy tér nyíljon előtte. Végül csak frusztrálta önmagát, mint olyan sokszor az utóbbi időben.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik az Everton FC – Liverpool FC Premier League-mérkőzésen a Goodison Parkban 2024. április 24-én. Fotó: Naomi Baker / Getty Images)