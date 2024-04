Mint írtuk, egy világvállalattal, a Gazprommal tárgyal a Ferencváros. A világ legnagyobb földgázkitermelője korábban a német Schalke futballcsapatának is a szponzora volt. Szabados Gábor sportközgazdász szerint, ameddig nem tört ki az ukrajnai háború, addig a Bajnokok Ligájának és az UEFA-nak is az egyik legnagyobb szponzora volt a Gazprom. Mint mondta, logikus, hogy az energiacég most olyan országban próbálkozik, amely barátságosabb Oroszországgal, mint a többi európai állam.

Szabados Gábor úgy véli, ha sikerül a megállapodás, úgy a Gazprom főszponzorrá válna, és évente több milliárd forintot hozhatna a Ferencvárosnak, amelynek éves költségvetése 20 milliárd forintra tehető.

A megállapodással kapcsolatos híreket Cseh Katalin sem hagyta szó nélkül. A Momentum EP-képviselője szégyentelen szövetségkötésnek nevezte az ügyet, és egyenesen Aleksander Ceferinhez, az UEFA elnökéhez fordult, hogy megakadályozza a Gazprom-üzletet.

Levélben szólítjuk fel az UEFA elnökét, hogy tegyen lépéseket Putyin újabb befolyásolási kísérletének megakadályozására! Eddig tartott: európai nyomásra az orosz kémbankból sikerült kilépnünk, Orbán Viktor most a Fradin keresztül engedné vissza Putyinékat

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében a Momentum EP-képviselője.

Mint írta, normál esetben még örülni is lehetne, hogy egy multinacionális cég egy magyar futballcsapat szponzora lesz, viszont szerinte „a Fidesz által teljesen leuralt magyar bajnokságban még ez sem úgy megy”, ahogy kellene. „Jelen esetben ugyanis a magyar focicsapat a Fradi, amelyre a Fidesz már régóta rátelepedett, a külföldi multi pedig az orosz Gazprom.”

Cseh Katalin úgy látja, a Gazprom a Ferencváros szponzoraként szeretné „visszacsempészni magát az európai futballba, és ezt Kubatov Gábor is pontosan tudja”. Hozzátette, az ügyről tájékoztatta az EP-képviselő kollégáit is, emellett támogatásukat kérte, hogy levélben szólítsák fel az UEFA elnökét, hogy tegyen lépéseket.