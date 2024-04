A 79. percben jártunk a West Ham United–Liverpool PL-meccsen, két perccel azok után, hogy Michail Antonio, a West Ham jamaicai csatára kiegyenlített 2–2-re. Jürgen Klopp becserélni készült az addig a kispadon senyvedő sztárjátékosát, Mohamed Szalahot, aki már ott toporgott az oldalvonalon bevetésre készen, még azt megelőzően, hogy Antonio kiegyenlített volna. Miközben készülődtek a cseréhez, Klopp mondhatott valamit az egyiptominak, mire az élesen reagált, szó szót követett, és ha a szintén bevetésre váró Darwin Núnez nem avatkozik közbe, talán még csúnya vége is lett volna az eszmecserének.

A pályaszéli mikrofonok Szalah és Klopp pechjére rögzítették, amit a menedzser és Szalah mondott. Nehéz kisilabizálni, mit vágtak egymás fejéhez, de nagyjából arról lehetett szó, hogy Szalah megkérdezte, miért nem cserélte be Klopp már korábban, és akkor talán nem született volna meg az egyenlítő gól. Közben legalább öt alkalommal ugyanaz a hangulatfestő szó is elhangzik („f*cking”, természetesen...), majd Szalah már készül nekimenni menedzserének, amikor Núnez visszafogja a roppant frusztrált egyiptomit.

A mérkőzés után megkérdezték Kloppot, mi hangzott el kettejük között, mire a szezon végén búcsúzó német csak ennyit mondott:

Megbeszéltük az öltözőben, és ezzel az ügy le van rendezve.

Meglehet, még sincs lerendezve, mert amikor a vegyes zónán átrobogó Szalahot megkérték, adja elő az ő verzióját, talányosan szűkszavú választ adott:

Ha ma beszélnék, abból tűz lenne!

Valószínű, hogy tűz így is lesz. Szalah egy hét leforgása alatt kétszer is csak a kispadon kezdett (a Fulham ellen és most), a kettő között pedig a Goodison Parkban az Everton ellen csapnivalóan játszott. Vagyis roppant frusztrált, amiért nagyon nem megy neki a játék. Erről beszélt a liverpooli legenda, Jamie Carragher is a Sky Sports adásában:

Az új menedzsernek, Arne Slotnak lesz dolga bőven, hiszen Szalahnak egy év múlva lejár a szerződése, ahogy Virgil van Dijknak és Trent Alexander-Arnoldnak is. Szalah most először szembesül ilyen problémával a karrierje során, mármint hogy bizonytalan a jövője. A szezon jelentős részében csak árnyéka korábbi önmagának, különösképpen, mióta visszatért a sérüléséből. A Liverpool legendája, ez nem is kérdés, egyike minden idők legnagyobb liverpooli sztárjainak. De mostanában formán kívül van.

(Borítókép: Mohamed Salah (Liverpool) vitatkozik Jürgen Klopp-pal, a Liverpool menedzserével a gólvonalon egy csere előtt a West Ham United–Liverpool FC Premier League-mérkőzésen a London Stadionban 2024. április 27-én. Fotó: Justin Setterfield / Getty Images)