Két éve úgy tűnt, vége a pályafutásának, a barátnője bántalmazásával megvádolt Mason Greenwoodot csaknem elsöpörte a népharag. Az ügy azóta elcsitult, a nyomozást megszüntették, miután a pár kibékült, és azóta már közös gyermekük is született. A 22 éves csatár „rehabilitálását” Spanyolországban megkezdve erős szezont futott a Getafe színeiben, olyan erőset, hogy többek között a Barcelona figyelmét is felkeltette – írja a The Telegraph.