A lila-fehér klub közösségi oldalán számolt be arról, hogy a korábbi közönségkedvenc Kovács Zoltán főtanácsadóként Ratatics Péter elnök és Benczédi Balázs ügyvezető munkáját segíti majd.

Az 50 éves sportvezető az MTK-ban kezdett futballozni, a BVSC-nél és Pécsen is futballozott, mielőtt Újpestre került volna, ahol 1996 és 2008 között négy részletben játszott, görögországi, franciaországi és kínai légiós évekkel megspékelve. A lila-fehér csapattal bajnoki címet nyert (1998) és magyar Szuperkupa-trófeát gyűjtött (2002).

Újpest 2009 júliusától utánpótlás-igazgatóként, 2010 januárjától 2011 júliusáig sportigazgatóként tevékenykedett, miként 2014 júniusától 2015 márciusáig.

A kettő között a DVTK-nál töltött be hasonló tisztséget, rövid ideig dolgozott Siófokon, majd 2015 nyarától hat éven át a Videotonnál töltötte be ezt a vezetői posztot.

Lapunk Kovács Zoltán visszatérését és ismételt újpesti szerepvállalását már tavasszal, a klub tulajdonosváltását követően megelőlegezte.

A 37 éves Szakály Péter – aki a csatár Kovácshoz hasonlóan ugyancsak válogatott volt – debreceni labdarúgóként érte el a legnagyobb sikereit, az Újpestben 2019-től három éven át szerepelt.

A volt középpályás a klub honlapján elmondta: „tiszta lapot” örökölt, nem pedig egy kész rendszert, amit majd tovább kellene fejlesztenie.

Mindent az alapoktól építünk fel. Ez részben nehezebb, hiszen mindent ki kell alakítani, azonban mégiscsak jobb, hiszen mindent úgy alakíthatunk, ahogy az szerintünk a leginkább alkalmas a sikerre.

A siker esetében azt jelenti, hogy 25 kiváló, bevethető játékost vonultatnak fel a keretben, akikkel bárkivel felvehetik itthon a versenyt, és olyan célokért küzdhetnek, amelyekre „ez a klub méltó”.

„Ez pedig nem a 10. hely. Azonban azt mindenkinek be kell látnia, hogy egyikünk sem varázsló, nem csak csettintünk egy nagyot, és már a bajnoki címért harcolunk. Ez hosszú hónapok, évek kitartó, tervszerű munkája, amivel egy olyan keret alakítható ki, amivel már a magyar bajnokságon túl is lehetnek terveink. A magyar futballban vannak előttünk példák, olyanok, amelyekből érdemes meríteni, és olyanok is, amiket inkább jobb lenne elkerülni. Attól, hogy jobbak lesznek a klub anyagi lehetőségei a korábbi éveknél, attól még nem válhatunk könnyelművé.”

Szakály Péter zárásként arra is kitért, hogy mindenképpen győztes típusokat szeretnének igazolni, akik mentalitásukban át tudják érezni és adni mindazt, amit az Újpest jelent.

Nem lesz elég az, hogy valaki jó labdarúgó, olyan személyiségjegyekkel kell rendelkeznie, ami alkalmassá teszi őt arra, amire a szurkolóink vágynak – és amire természetesen mi is.

Az OTP Bank Liga 32., utolsó előtti fordulójában a 10. helyezett Újpest a pénteki nyitómérkőzésen a két ponttal és egy helyezéssel előtte álló Kecskemétet fogadja, majd jövő héten zárásként a bajnoki címét megvédő Ferencvároshoz látogat, utóbbin szurkolói nélkül kell helytállnia a Groupama Arénában.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

pénteken játsszák:

Újpest–Kecskemét 20.15

szombaton játsszák:

MTK Budapest–Puskás Akadémia 15.30

Zalaegerszeg–Paks 17.30

Diósgyőr–Ferencváros 19.30

vasárnap játsszák:

Kisvárda–Mezőkövesd 14.15

Debrecen–Fehérvár 19.30