Bár a torinói együttes a legutóbbi négy meccsén csak négy döntetlent tudott felmutatni, és a legutóbbi 14 bajnokiján is csak két győzelem került a neve mellé, így is óriási esélyese volt a meccsnek, lévén a Salernitana formája még így is rosszabb volt!

A sereghajtó legutóbb 2023. december 30-án nyert meccset, azóta 18 tétmeccsen 3 döntetlen és 15 vereség volt a mutató.

Ehhez képest a vendégcsapat szerzett vezetést az első fél óra végéhez közeledve, Junior Sambia szöglete után Niccolo Pierozzi fejelt a hálóba (0–1).

A Juventus hiába dolgozta ki helyzetek sokaságát, sokáig nem akart megtörni a jég, mígnem a 91. percben Adrien Rabiot egyenlíteni tudott (1–1).

Sőt, a ráadásban még a győzelem is összejöhetett volna, Fabio Miretti lövése viszont nem talált kaput, így hiába a 25 hazai lövés, a siker megint elmaradt.

Ezzel pedig eldőlt, hogy az utolsó két forduló eredményeitől függetlenül a Milan lesz a bajnok Inter mögött az ezüstérmes, sőt, időközben a Bologna is megelőzte a rekordbajnokot a tabellán.

Serie A, 36. forduló

Lazio–Empoli 2–0 (Patric 45+3., Vecino 89.)

Genoa–Sassuolo 2–1 (Badelj 56., Kumbulla 63. – öngól, ill. Pinamonti 31. – 11-esből)

Verona–Torino 1–2 (Swiderski 67., ill. Savva 77., Pellegri 83.)

Juventus–Salernitana 1–1 (Rabiot 91., ill. Pierozzi 27.)

20.45: Atalanta–Roma

Az élmezőny állása: 1. Inter 92 pont (86–19), 2. Milan 74 (72–43), 3. Bologna 67 (51–27), 4. Juventus 67 (49–28), 5. Atalanta 60/34 meccs (63–38), 6. Roma 60/35 (62–42), 7. Lazio 59 (47–37)

