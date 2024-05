Sallai Roland rövid interjút adott a sportal.hu-nak, amelyben többek között beszélt a profi labdarúgásról, az eddigi tapasztalatairól, elmesélte egy mai napig fájó vereségét, illetve a pályafutásával kapcsolatos tervekre és jövőbeli céljaira is kitért.

Először csapata, a Freiburg idényét összegezte, amelyet mind egyénileg, mind a csapat szempontjából sikeresnek ítélt. Külön kiemelte, hogy bár eleinte döcögős kapcsolata volt Christian Streich vezetőedzővel, azonban az utolsó idényre megtalálták a közös hangot, elmondása szerint nagyon sokat köszönhet az edzőnek.

Az biztos, hogy neki köszönhetem, hogy a pályán és azon kívül is sokkal fegyelmezettebb lettem.

Sallai megemlítette, hogy a kemény, mindennapos edzés Németországban milyen szokatlan volt Cipruson töltött ideje után, de emiatt hatalmasat fejlődött az elmúlt hat évben. Arra a kérdésre, hogy melyik meccsét ismételné meg, a Leipzig elleni Német Kupa-döntőt említette.

Sallai egyelőre nem akart megszólalni az átigazolásáról kapcsolatos pletykákról, először a Freiburggal az utolsó fordulóban szeretné bebiztosítani helyét a nemzetközi kupában, majd a kontinensviadalra szeretne összpontosítani. Az interjúban rákérdeztek Sallai szaúd-arábiai ajánlatára is, a focista pedig meg is indokolta, miért utasította vissza a kecsegtető lehetőséget.

Sallai elmondta a véleményét a magyar válogatott németországi esélyeiről is. Kiemelte, bár bízik a csapat profizmusában, a szurkolók tudtára adta, hogy ez semmiképpen nem könnyű feladat – mármint a továbbjutás egy ilyen kemény csoportból.

Az utóbbi években megmutattuk, hogy valami nagy dolgot is véghez vihetünk a mostani Eb-n. Mondom ezt úgy, hogy már a csoportban is nagyon nehéz meccsek várnak ránk. Csalóka, mert a német válogatotton kívül egyik ellenfél sem tartozik a világ legszűkebb elitjébe, de így is fel kell kötnünk a gatyánkat!