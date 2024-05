Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye miatt a PL-gőzelem elúszott a Liverpool számára, az utolsó két fordulót azonban így sem vehette félvállról, ugyanis először Unai Emery együttesével kellett megmérkőzni a Poolnak, zárásként pedig a Wolvest fogadja május 19-én – amely nem mellesleg a német szakember búcsúmérkőzése is egyben az Anfield Road-on.



Ami a két együttes egymás elleni mérlegét illeti: az utóbbi hét összecsapáson nem kaptak ki Mohamed Szalahék, legutóbb is magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak a birminghamiek ellen hazai pályán, amelyből egy góllal – liverpooli szereplése során először – a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is kivette a részét. A hat győzelem mellé egy döntetlen is párosult (1–1) – éppen tavaly ugyanekkor, a 37. fordulóban. Ami mindenképp a Mersey-partiak malmára hajthatta a vizet, hogy az Aston Villa hétvégén, az Európa-konferencialiga elődöntőjének visszavágóján is vereséget szenvedett az Olympiakosz Pireusztól, így 6–2-es összesítéssel jutott döntőbe görög alakulat.

Sajnos a 23 éves magyar középpályás ihletett formája csapata gyenge teljesítményével egyenes arányosságban romlott, amiért sorozatban harmadjára a kezdőből is kiszorult. Helyette az angol Harwey Eliott kapott került a kezdőbe.

Nem kellett sokat várni az első találatra: a második percben az előbb említett Eliott beadása megpattant a védőn, amelyet az argentin világbajnok Emiliano Martínez meg is fogott, azonban kicsúszott a kezéből a labda, és a hálóban kötött ki. Öngól és hatalmas kapus hiba... (0–1)

Csupán 10 percet kellett várni az egyenlítő találatra: a bal szélen Ollie Watkins vitte rá az ellenfél védőjére a labdát, majd fantasztikusan felismerve a helyzetet, bepasszolta középre az üresen érkező Youri Tielemansnak, aki körülbelül 15 méterről bombázott Allison Becker kapujába, ezzel 1–1.

A tempó továbbra sem lassult, ezzel együtt a gólgyártás sem állt meg. A 23. percben az egyiptomi fordította át a játékszert a bal oldalra Luis Díazhoz. A kolumbiai tovább tette a mellette érkező Joe Gomeznek, aki középre centerezett Cody Gakpo elé. Bár ismét beleért Martínez, a holland megszerezte a Liverpool második találatát, amelyet VAR is vizsgált, végül megadta a gólt (1–2).

Nagy helyzetek és párharcok is akadtak bőven a félidő hátralévő részében is. Az első játékrész végül 58–42 százalékos liverpooli labdabirtoklási előnyt hozott, ellentétben a kapura lövésekkel. A hazaiak nyolcat, míg Jürgen Klopp csapata hatot számlált – az előny azonban így is náluk volt a szünidőben.

A Livepool ott folytatta, ahol abbahagyta: három perccel a folytatás után Eliott szabadrúgásából a 21 éves Jarell Quansah fejelt a hosszú felsőbe, ezzel tovább növelve a vendégek előnyét (1–3). Az Aston Villa kedvét azonban nem szegte az újabb találat, néhány pillanattal később már Watkins lőtt a túloldali kapuba – a vidobírók azonban lest ítéltek, maradt a kétgólos Liverpool-vezetés. Még fel sem ocsúdtunk az előző helyzetből, már jött is az újabb: az 59. percben Szalah lőtt, de a VAR ismét közbeszólt.

Az első cserét a hazaiak ejtették meg, a gólt szerző Tielemans helyett érkezett friss emberként a középpályára Nicolo Zaniolo.

Majd a Liverpool is változtatott: a 76. percben Eliott helyére érkezett Ryan Gravenberch, Darvin Nunez a gólt jegyző Gakpot váltotta, Luis Díazt Curtis Jones váltotta, a középpályára, Wataru Endo posztjára pedig Szoboszlai érkezett. Illetve a másik oldalon érkezett Calum Chambers, illetve Jhon Duran is – utóbbi az Aston Villa nyerőembere lett.

A magyar kapitány sem volt rest: gyakorlatilag pályára lépését követően helyzetbe is került: kiugratták, az argentin kapus azonban hárított.

A nagy mentés

Kevesebb, mint négy perc alatta csereként beálló Duran kétszer is beköszönta Liverpool kapujába:előbbinél Alexis McAllister a saját kapuja közvetlen közelében eladta a labdát, amit a kolumbia büntetett (2–3). Majd kontrából Moussa Diaby akarta társának előre tenni a labdát, amibe úgytünt véletlen ért bele a csatár, de így lett tökéletes. Allisonnak esélye sem volt, Durant második góljával beállította az eseményekben gazdag mérkőzés végeredményét (3–3).

Az Aston Villa az iksszel nagy lépést tett afelé, hogy PL-negyedikként a Bajnokok Ligájában indulhasson.

ANGOL PREMIER LEAGUE, 37. FORDULÓ

Aston Villa – Liverpool 3–3 (Tielemans 12., Duran 85., 88. ill. Martínez 2. – öngól, Gakpo 23., Quansah 48.)