Raphael Varane, a Manchester United 31 éves hátvédje három szezon után nyáron elhagyja az angol élvonalbeli klubot – jelentette be a játékos az Instagram-oldalára feltöltött videóban.

A francia világbajnok 2021 nyarán érkezett a Real Madridtól az Old Traffordra, de nem tudta megmutatni valódi arcát, ugyanis többször is sérülések hátráltatták. Jelenleg is izomsérüléssel bajlódik, utoljára április 4-én a Chelsea elleni 4–3-ra elveszített bajnokin lépett pályára, azonban reméli, hogy a szezon vége előtt még visszatérhet. Arról azonban nem adott tájékoztatást, hogyan alakul a jövője.

„Találkozunk az Old Traffordon, hogy a szezon utolsó meccsén elbúcsúzzunk. Érzelmes nap lesz számomra” – mondta vidójában Varane.

Az MU színeiben összesen 93-szor szerepelt különféle sorozatokban: 67 alkalommal (abból 58-szor kezdőként) lépett pályára az angol bajnokságban, kilencszer a Bajnokok Ligájában, ötször az Európa-ligában és 12 alkalommal pedig a az FA-, illetve ligakupában.

Varane a franciaországi Lensben kezdte meg profi karrierjét 2010-ben, ahol gyorsan felfigyelt rá a királyi gárda, és a jövő évben Madridba tette át a székhelyét. Egészen 2021-es manchesteri távozásáig a Realban szerepelt, ahol a 10 év alatt 360 alkalommal lépett pályára. A Bajnokok Ligáját négyszer zsebelte be, háromszor spanyol bajnok és szuperkupa-győztes is lett. A francia válogatottal 2018-ban világbajnokságot, 2021-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert.

Erik ten Hag együttesére még két bajnoki mérkőzés vár, szerdán a Newcastle, vasárnap pedig a Brighton ellen, május 25-én pedig a Manchester City elleni Fa–kupa-döntőt rendezik meg.