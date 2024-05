Mint arról beszámoltunk, kedd kora délután Marco Rossi szövetségi kapitány megnevezte azt a 26 labdarúgót, akikkel a kiutazást majd a részvételt tervezi a nyári labdarúgó-Európa-bajnokságon. A keretből többek között kimaradt az az ifj, Lisztes Krisztián, aki Rossi véleménye szerint nem fejlődött az elmúlt egy évben.

Majdnem ugyanaz a játékos, mint tavaly áprilisban – egy évvel ezelőtt. Arra gondolok, hogy nem fejlődött. Persze fantasztikus egy az egy ellen, rengeteg jó képessége van, de fejlődnie kell, és tudja, milyen területeken. Ő egy tehetséges játékos, istenadta képességekkel, a genetikáért hálás lehet az édesapjának, de muszáj dolgoznia. Fejben is tisztának kell lennie ahhoz, hogy a válogatott tagja legyen

– mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya közvetlenül a kerethirdetés után az M4 Sportnak. Marco Rossi kifejtette véleményét az A csoporton belüli erőviszonyokról, amelyek véleménye szerint nem változtak az utóbbi hónapokban, még mindig papíron a német és svájci csapat erősebb, mint a magyar. Ennek kapcsán hozzátette,

ha a játékosállományt nézzük, talán még a skótok is jobbak nálunk, de a magyar válogatott legnagyobb erőssége, hogy bármi lehetséges a futballban.

A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik gyengébb tavaszi formája miatt kikerült klubcsapata meghatározó játékosai közül, egyúttal nem volt a kezdőcsapat tagja az utóbbi mérkőzéseken. Marco Rossi szerint ez egyáltalán nem probléma, és emiatt nem lesz depressziós a középpályás.

Szerintem úgy gondolkozik, hogy a padon töltött idő Liverpoolban több erőt ad majd a mi meccseinkre. Szerintem már most arra fókuszál, hogy mit és hogyan fog csinálni az Eb-n. Frissen fog megérkezni, ami összességében jó nekünk. Ismerve őt, biztosan nem fogja őt megviselni ez a helyzet. Mindent összevetve: számunkra, a válogatottnak ez a szituáció most előnyös is lehet