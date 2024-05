Amint arról beszámoltunk, a Manchester City karnyújtásnyira került az angol bajnoki címtől, miután Londonban legyőzte a Tottenham Hotspurt. A meccs egyik hőse a duplázó Erling Haaland, a másik viszont egy jóval meglepőbb személy – a társak és a manchesteri menedzser által is egekig magasztalt Stefan Ortega.

Ha valaki utólag ránéz a Tottenham és a City meccsének statisztikáira, úgy gondolhatja, összességében közel járt a Spurs ahhoz, hogy megtréfálja a bajnoki címre hajtó riválist. Ám aki nem látta a meccset, elképzelni sem tudja, hogy ehhez mennyire, de mennyire közel jártak a londoniak a 2–0-s vereség ellenére is az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság legutóbbi játéknapján.

„Ortega mentett meg minket, ha nincs az a védés, az Arsenal bajnok lenne” – így tekintett vissza a meccs után a német–spanyol kapus eszelős bravúrjára Pep Guardiola, a City menedzsere. A bravúr, amire a katalán szakember utal, a 86. percben jött el. Manuel Akanji hibája után Szon Hung Min ziccerben léphetett ki, ugyan Rúben Dias üldözte, lényegében egy az egyben a kapusra vezethette a labdát, minden esélye megvolt az egyenlítésre. A 31 esztendős hálóőr azonban azonban a végletekig kivárva lábbal végül útját állta a jobb alsóba tartó lapos lövésnek.

Pep Guardiola's reaction when Manuel Akanji gave the ball away and Stefan Ortega made THAT late save to deny Son Heung-min!



A moment that could be so crucial in this Premier League title race! pic.twitter.com/ThoqztYywO