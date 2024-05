Vásárosnaményban rendezik meg immár 12. alkalommal a Bicskei Bertalan Emléktornát május 25-én, szombaton. Idén, június 3-án lesz 40 éve, hogy az általa irányított válogatott megnyerte az U18-as Európa-bajnokságot 1984-ben, és a csapat ezt nagyszabású rendezvény keretében ünnepelné meg, kiváltképp, hogy az egykori kapus idén lenne 80 éves, így a két jubileumi szám igazán különlegessé teszi az eseményt.

Bicskei Bertalan 1965-ben a Bp. Honvéd kapusaként mutatkozott be az NB I-ben, majd 1974-ben az MTK-hoz igazolt, ahonnan két évvel később vonult vissza. Ezt követően a klubnál maradt pályaedzőként 1982-ig, amikor kinevezték a magyar válogatott ifjúsági csapatának élére szövetségi edzőként.

A nemzeti csapattal két évvel később a csúcsra jutott. Az U18-as labdarúgó-Európa-bajnokságot 1984. május 25. és június 3. között 16 csapat részvételével rendezték meg a Szovjetunióban. A magyar válogatott pedig a döntőben gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel 3–2-re legyőzte a házigazdát.

Bicskei Bertalan vezetőedzőként később irányította a Honvédot, az MTK-t, az Újpestet és a Videotont is Magyarországon, míg külföldön Dél-Koreában, Svájcban, Egyiptomban, Szaúd-Arábiában és Kínában is edzősködött. A felnőtt magyar válogatottnak kétszer is volt a szövetségi kapitánya, és összesen 45 alkalommal irányította a nemzeti csapatot, de Malajzia és Libéria kapitánya is volt.

Az egykori kapus, mesteredző 2011-ben halt meg, ám korábbi játékosai, csapattársai méltóképpen őrzik emlékét, és idén immár 12. alkalommal rendezik meg a Bicskei Bertalan Emléktornát, amelyen az ifjúsági Európa-bajnok válogatott mellett részt vesz többek között a Honvéd öregfiúkcsapata, a Bereg válogatott, a Színészválogatott, valamint az Újságíró-válogatott is, amelynek hosszú évekig volt tagja.

Az Eb-győztes válogatott tagjai: Petry Zsolt, Szeiler József, Takács József, Haáz Ferenc, Pintér Attila, Szélpál László, Keller József, Deák Sándor, Kovács Ervin, Krizán Sándor, Orovecz György, Csoboth Róbert, Vincze István, Zsinka János, Kovács Kálmán, Zsivoczky Gyula és Zvara József voltak.

A keddi sajtótájékoztatón elsőként az 1984-es ifi-Eb-n aranyérmes Krizán Sándor szólalt fel, aki röviden ismertette az idei év különlegességeként szolgáló 40. és 80. évfordulót. Hozzátette, a koronavírus-járvány miatti korszakban néhány esemény kimaradt, a mostanin pedig szeretnék méltóképpen emlékezni Bicskei Bertalanra.

„Általában négy-öt csapat szokott részt venni, idén nagyobbat szerettünk volna álmodni. Az időpont megtalálása sohasem könnyű, az Eb miatti átszervezések miatt például Petry Zsolt sem tud részt venni végül törökországi edzői kötelezettségei miatt. Nyolc csapat részvétele biztos, és még az Újpest és az MTK öregfiúkcsapata is becsatlakozhat. A gárdák csoportmérkőzésekkel indítanak reggel, és helyosztókkal zárulnak ezt követően.”

A rendezvény házigazdája immár nyolcadik alkalommal Vásárosnamény lesz, ennek apropóján Filep Sándor polgármester is beszélt az emléktornáról.

„A nyolcadik alkalom kerek évfordulókhoz kapcsolódik, mindenképpen méltó lesz ezekhez az esemény. Több alkalommal a téli időszakban rendeztük a tornát, aztán a Covid után átálltunk júniusra, most nagyobbat álmodtunk, és már májusban sort kerítünk rá. Nagyon szeretik a focit a településen, de nemcsak a sport, hanem a turisztika és a kultúra miatt is egyre népszerűbb Vásárosnamény és környéke. A megyei II-es pályán lesznek a meccsek, méltó módon emlékezünk meg Berci bácsiról. Istentisztelettel kezdünk, utána jön a torna, majd a kulturális programok, amire mindenkit szeretettel várunk.”

Az Eb-aranyérmes csapat egy másik kiválósága, Zsivoczky Gyula is csatlakozott az előtte felszólalókhoz, és méltó emlékezést vár.

„Negyven éve volt már ez az esemény, ami nemcsak a mi életünkben, hanem a magyar futball szempontjából is kiemelten fontos volt, hiszen ez volt az utolsó nagy tornasiker, bár azóta voltak érmes szereplések például utánpótlás-világbajnokságon is. Ennek megfelelően méltóan szeretnénk megemlékezni.”

A viadalon részt vesz a színészválogatott is, amelynek Puskás Péter lesz a csapatkapitánya:

„Nagyon várom már a tornát, már csak azért is, mert a településen sok a barátom. Feladatom, amit Nemcsák Károly bízott rám, a csapat megfiatalítása mellett a kapcsolatok ápolása is, örülünk, hogy részt vehetünk ezen a rendezvényen. Nagyon várjuk már, remélem, méltó lesz az évfordulóhoz. Berci bácsi nagy szerepet töltött be a magyar labdarúgásban, és az is nagyon fontos, hogy mi fiatalabbak emlékezzünk az idősebb generáció sikereire, és hogy ezt továbbadjuk a következő nemzedékeknek.”

Bicskei Bertalan személyéről még külön beszéltek a résztvevők, Zsivoczky például felelevenítette azt a történetet, amikor 18 éves korában egy vizsgára készült, de neki emiatt külön edzést vezényelt, hogy ő se maradjon le. Mindenki kiemelte, hogy innovációban is kiemelkedő volt, és még a mai napig használható tudást adott a játékosoknak, külön hangsúlyt fektetve a borzasztó precíz területvédekezési játékra, amit órákon át gyakoroltak, hogy mindenki mindig pontosan azon a helyen legyen, amit az elképesztő munkamorállal és remek fanatizáló készséggel megáldott tréner megálmodott.

Krizán külön hangsúlyozta, hogy bárki, aki Bicskeihez fordult segítségért, úgy érezhette, hogy csak és kizárólag rá fókuszál, és arra, hogy valahogyan segítsen neki, és úgy véli, manapság ez a fajta hozzáállás hiánycikk az emberi kapcsolatokból.

(Borítókép: A Népstadion szoborparkjában rendezik június 21–24. között a III. Színészek Világjátékát, amelyen a hazai ismert művészek mellett külföldi vendégek is összemérik erejüket különböző sportágakban. Felvételeink június 22-én a kispályás labdarúgó-mérkőzésen készültek. A képen: Bicskei Bertalan, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya [b] és Nemcsák Károly, a játékok szervezője. MTI Fotó: Földi Imre)