„A tárgyalásba bevont felek megerősítették: Roberto De Zerbi sem lesz az FC Bayern München új edzője” – számolt be a német Sky Sports riportere, Florian Plettenberg szombaton az X-oldalán (korábban: Twitter). A zsurnaliszta úgy fogalmaz, a saga folytatódik, miközben az idő egyre szorítja a münchenieket, ugyanis a jelenlegi keret tagjai és több kiszemelt is szeretné mihamarabb tudni, ki lesz az edző, akivel a jövőben együtt kellene dolgozni az Allianz Arénában.

A bajor sztárcsapat elképesztő vesszőfutást mutatott be tavasszal a pályán és a jelek szerint a tárgyalóasztalnál is. Februárban jelentették be, hogy Thomas Tuchel nem tölti ki eredetileg 2025 nyaráig érvényes szerződését, a mostani kiírás végén felmondják azt. Ezzel párhuzamos megkezdődött az utódkeresés, ám hiába tárgyaltak sajtóhírek szerint Xabi Alonsóval (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann-nal (német válogatott), Ralf Rangnickkal (osztrák válogatott), Erik ten Haggal (Manchester United), sőt a végén már Tuchellel is, hogy inkább mégis maradjon, egyik kiszemelttel sem jutottak egyezségre.

A Bayern közben a német bajnokságban az ezüstéremről is lemaradt, nem elég, hogy a bajnoki címet egy évtized elteltével elorozta előle a Bayer Leverkusen, az utolsó napon a Hoffenheim otthonában elszenvedett 4–2-es bajor vereséget kihasználva a VfB Stuttgart is megelőzte a csapatot.

A német sajtó már ott tart, a jelenleg kispad nélküli José Mourinho vagy a korábban Leverkusenben dolgozó, jelenleg a Benficát irányító Roger Schmidt esetleges érkezését pedzegeti.

De Zerbivel kapcsolatban jelenlegi klubja, a Brighton a héten jelentette be, hogy nem marad a csapatnál, a vasárnapi szezonzárót követően távozik a dél-angliai egyesülettől. Az olasz szakvezető az előző idényben hatodik helyen zárt a Premier League-ben, a mostaniban egy meccsel a vége előtt a 10. pozícióban áll a Brightonnal.