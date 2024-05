A fővárosi klub pénteken honlapján jelentette be, hogy a 35 éves támadó, akinek megállapodása most nyáron járt volna le, a következő idényben is őket erősíti.

A saját nevelésű labdarúgó két éve tért vissza az MTK-hoz, amelyben előbb eredményes játékával nagy szerepet vállalt abban, hogy az együttes visszajusson az élvonalba, míg a mostani szezonban 22 bajnokin hét gólja mellett adott nyolc gólpasszt is.

Németh korábban a többi között volt a Liverpool, az AEK Athén, a Roda, a Sporting Kansas és a DVSC játékosa is – jegyezte meg a távirati iroda.