A friss Magyar Kupa-győztes Paks két büntetőt is kihagyott, de 2–1-re legyőzte szombaton az élvonaltól búcsúzó, vendég Kisvárdát a labdarúgó NB I utolsó fordulójában, ezzel ezüstérmesként zárta az idényt – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Örülhetnek Felcsúton is, a Fehérvár nemhogy nem előzött, a DVTK elleni döntetlenjének, valamint a Puskás Akadémia DVSC elleni 4–1-es sikerének köszönhetően a dobogóról is lecsúszott a PAFC mögé.