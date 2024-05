A Bayern München elképesztő szétesést mutatott be tavasszal a pályán és a jelek szerint a tárgyalóasztalnál is. Februárban jelentették be, hogy Thomas Tuchel nem tölti ki eredetileg 2025 nyaráig érvényes szerződését, a mostani kiírás végén felmondják azt. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az utódkeresés, ám hiába tárgyaltak sajtóhírek szerint Xabi Alonsóval (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann-nal (német válogatott), Ralf Rangnickkal (osztrák válogatott), Erik ten Haggal (Manchester United), sőt a végén már Tuchellel is, hogy inkább mégis maradjon, egyik kiszemelttel sem jutottak egyezségre.

Azóta angol sajtóhírek szerint tettek egy sikertelen kísérletet a Crystal Palace-nál dolgozó Oliver Glasner elcsábítására, ám sem a korábban Frankfurtban és Wolfsburgban dolgozó trénerrel, sem a londoni klubbal nem sikerült megállapodniuk.

A legfrissebb kiszemelt Fabrizio Romano szerint az a Vincent Kompany, aki két éve irányítja a Burnleyt, amellyel előbb pontrekord mellett megnyerte az angol másodosztályt, majd a mostani kiírásban már csont nélkül kiesett a Premier League-ből. A búcsú ellenére komoly elismertségre tett szert a belga, aki a szakma csínját-bínját Pep Guardiolától leshette el anno a Manchester Cityben, és az angol fociidényben akkor is ragaszkodott a katalán szakembert idéző alapelvekhez labdakihozatalban és pozíciós játékban egyaránt, amikor szorult a hurok, és a klasszikusabb angol, verekedős, ívelgetős játék esetleg célravezetőbb lehetett volna a Burnley keretével.

A másik jelölt Thomas Frank lehet – a német és az angol sajtó eredetileg egy nem top hatos edzőként hivatkozott a Bayern által állítólag kinézett PL-trénerre, ám azóta a Bildnél dolgozó Christian Falk már nevesítette a szakít. Frank 2016 óta dolgozik a Brentfordnál, előbb másodedző, majd 2018 óta vezetőedzői pozícióban. A 2020–2021-es szezonban feljuttatta a csapatot az élvonalba, amivel azóta sem voltak komolyabb bennmaradási gondjai: 13., 9., idén 16. helyen végzett a Premier League-ben.

Az edzőkeresés tehát gőzerővel folyik Münchenben, az idő azonban szorít. Korábbi német sajtóhírek szerint komoly feszültséget szül az öltözőben, hogy több alapember is szeretné már tudni, ki lesz Tuchelék utódja – ezen is múlhat, hogy nyáron maradnak vagy távoznak. Miként a kiszemeltekkel sem haladnak úgy a tárgyalások, ahogyan kellene… ugyancsak az edző személye körüli bizonytalanság miatt.

A bajor sztárcsapat eközben a német bajnokságban az ezüstéremről is lemaradt, nem elég, hogy a bajnoki címet egy évtized elteltével elorozta előle a Bayer Leverkusen, az utolsó napon a Hoffenheim otthonában elszenvedett 4–2-es bajor vereséget kihasználva a VfB Stuttgart is megelőzte a csapatot.