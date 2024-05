Múlt csütörtökön vált hivatalossá, hogy Dejan Sztankovics a Magyar Kupa döntőjében elszenvedett vereség másnapján távozik a Ferencváros kispadjáról, majd néhány órával később az is kiderült, hogy az orosz élvonalbeli Szpartak Moszkva vezetőedzője lett. A nem túl sikeres ferencvárosi regnálásának úgy vetett véget a szerb szakember, hogy kifizették a szerződésében szereplő négyhavi bérének megfelelő kivásárlási összeget, amely közel 80 millió forint volt. Ennek értelmében Sztankovics nagyjából 20 millió forintot keresett havonta az Üllői Úton.

A korábbi hírek egyértelműen úgy közölték: a Szpartak Moszkva fizette ki ezt az összeget, mi több, arról is lehetett olvasni, hogy Sztankovics stábtagjaiért is fizetett az orosz csapat, így a Ferencváros akár 150 millió forinthoz is juthatott a távozás kapcsán. Most viszont orosz sajtóértesülések arról számoltak be, hogy

a kivásárlási, úgymond lelépési pénzt Sztankovics fizette ki saját zsebéből annak érdekében, hogy minél hamarabb távozhasson a Ferencváros kispadjáról.

A Republika orosz lap hozzátette, ez csak formalitás volt a szerb szakember részéről, mivel ezt az összeget, tehát a közel 80 millió forintot a Szpartak Moszkva hamarosan visszafizeti neki – az új szerződésén keresztül. Azt egyelőre nem tudni, ki lesz a következő szezontól a magyar rekordbajnok vezetőedzője.