Mint beszámoltunk róla, angol és német sajtóhírek egybehangzóan állítják, Vincent Kompany is jelölt a Bayern München kispadjára. A Burnley-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legutóbbi szezonjában kieső helyen végzett belga szakember Thomas Tuchel utódja lehetne Münchenben. Uli Hoeness, a bajorok tiszteletbeli elnöke azonban nem törte magát, hogy megerősítse az információt…

„Vincent Kompany? Maguk, újságírók minden másnap bedobnak egy nevet. Nem, köszönjük, teljesen elégedettek vagyunk (Matthijs) De Ligttel és (Eric) Dierrel a középső védő posztján” – mondta a Sport1 riporterének a veterán sportvezető, elviccelve a Kompany esetleges kinevezéséről szóló kérdést.

A belga tréner játékosként középhátvéd volt, pályafutása leginkább meghatározó színhelye pedig a Manchester City volt, amelynek hosszú éveken át csapatkapitánya is volt.

Német sajtóhírek szerint Kompany mellett a másik jelenlegi jelölt Thomas Frank lehet – a német és az angol sajtó eredetileg egy nem top hatos edzőként hivatkozott a Bayern által állítólag kinézett PL-trénerre, ám azóta a Bildnél dolgozó Christian Falk már nevesítette a szakít.

Frank 2016 óta dolgozik a Brentfordnál, előbb másodedző, majd 2018 óta vezetőedzői pozícióban. A 2020–2021-es szezonban feljuttatta a csapatot az élvonalba, amivel azóta sem voltak komolyabb bennmaradási gondjai: 13., 9., idén 16. helyen végzett a Premier League-ben.

Az edzőkeresés tehát gőzerővel folyik Münchenben, az idő azonban szorít. Korábbi német sajtóhírek szerint komoly feszültséget szül az öltözőben, hogy több alapember is szeretné már tudni, ki lesz Tuchelék utódja – ezen is múlhat, hogy nyáron maradnak vagy távoznak. Miként a kiszemeltekkel sem haladnak úgy a tárgyalások, ahogyan kellene… ugyancsak az edző személye körüli bizonytalanság miatt.

A bajor sztárcsapat eközben a német bajnokságban az ezüstéremről is lemaradt, nem elég, hogy a bajnoki címet egy évtized elteltével elorozta előle a Bayer Leverkusen, az utolsó napon a Hoffenheim otthonában elszenvedett 4–2-es bajor vereséget kihasználva a VfB Stuttgart is megelőzte a csapatot.

A Bayern elképesztő vesszőfutást mutatott be tavasszal a pályán és a jelek szerint a tárgyalóasztalnál is. Februárban jelentették be, hogy Thomas Tuchel nem tölti ki eredetileg 2025 nyaráig érvényes szerződését, a mostani kiírás végén felmondják azt. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az utódkeresés, ám hiába tárgyaltak sajtóhírek szerint Xabi Alonsóval (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann-nal (német válogatott), Ralf Rangnickkal (osztrák válogatott), Erik ten Haggal (Manchester United), Oliver Glasnerrel (Crystal Palace), sőt a végén már Tuchellel is, hogy inkább mégis maradjon, egyik kiszemelttel sem jutottak egyezségre.