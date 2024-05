A 72 éves szakember több sztárcsapatot is irányított edzői pályafutása alatt, többek között a Napoli, az AS Roma, a Juventus, az Internazionale, a Valencia, az Atlético Madrid és a Chelsea vezetőedzője is volt.

A legnagyobb sikerét a 2015–2016-os idényben érte el, amikor a Leicester City menedzsereként hatalmas meglepetésre megnyerte a Premier League-et, mégpedig úgy, hogy az eggyel azelőtti idényben majdnem kiesett a csapata, és a fogadóirodák is csak egy az ötezerhez adták az esélyeit az első helyre a szezon előtt.

Az olasz tréner 2016-ban természetesen az év legjobb edzőjének járó díjat is besöpörte, amit a FIFA-gálán vehetett át.

Ranieri először 1988 és 1991 között irányította a Cagliari együttesét, amellyel azonnal megnyerte az olasz harmadosztályt. 2023-ban tért vissza a klubhoz, amit előbb felvitt az élvonalba, a mostani idényben pedig kiharcolta csapatával a bennmaradást, írja a Nemzeti Sport.