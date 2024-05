A legutóbbi Bundesliga-idényben mindössze a harmadik helyen záró Bayern München hivatalos honlapján számolt be a tényről: megállapodásra jutottak Thomas Tuchel vezetőedző utódjával, aki így a legutóbb az angol élvonalban dolgozó Vincent Kompany lett.





A 38 esztendős belga szakember hároméves szerződést kötött a bajorokkal – áll a klub közleményében.

Kompany székfoglalójában arról beszélt, a legfőbb feladata most a jelenlegi játékosok megismerése és a csapatkohézió erősítése. Bemutatkozó interjújában úgy jellemezte filozófiáját, hogy az a kreatív támadófutballra, az agresszióra és a labdajáratásra épít. Hozzátette, úgy gondolja, Münchenbe is azért kerülhetett, mert előző állomáshelyén, a Burnley-nél is kitartott ezen játékfelfogás mellett, akkor is, amikor nehéz helyzetbe került – s végül egyébként ki is esett az angol élvonalból – az együttes.

Kompany 2019-ben hagyott fel az aktív játékkal, ebben a szezonban már az Anderlecht játékosedzője volt, később még két idényen át irányította a lila-fehéreket. 2022 nyarán vette át a Burnley irányítását, amelyet előbb pontrekorddal feljuttatott az angol másodosztályból az élvonalba, majd a 2023–2024-es Premier League-kiírásban ki is esett vele onnan.

A búcsú ellenére komoly elismertségre tett szert a belga szakember, aki a szakma csínját-bínját Pep Guardiolától leshette el anno a Manchester Cityben, melynek több mint nyolc éven át volt a csapatkapitánya.