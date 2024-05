José Mourinho fél évvel az AS Romától való távozása után a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban érdekelt Fenerbahce vezetőedzőjeként tér vissza. Török és portugál sajtóértesülések szerint a 61 éves portugál tréner minden részletben megegyezett a klub egyik elnökjelöltjével, és szombaton már be is jelentik az érkezését.