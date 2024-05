A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő (Ligue 1) Paris Saint-Germaintől hét év után távozik legnagyobb sztárja, a 25 éves Kylian Mbappé. A 77-szeres válogatott támadó már többször lebegtette távozási szándékát klubjának, 2022-ben még a szerződés meghosszabbítása mellett döntött, most azonban már biztosan távozik. Mint elmondta, napokon belül az is kiderül, hogy hol folytatja.

Mbappé először beszél erről a döntéséről, a CNN-nek adott interjújában azt mondta:



Többről volt szó annál, mint hogy a PSG-nél maradjak. Például ott volt a katari világbajnokság, és még egyéb más okok is. Nagy, és nehéz döntés volt, de nem bántam meg semmit.

A csatár kiemelte: tudja, hogy a sport számos nehéz döntés meghozatalával jár, ő is így tett két évvel ezelőtt.

„Természetesen a karrier során nehéz döntéseket kell hoznod, és én is ezt tettem, de a PSG-vel minden idők legjobb góllövője lettem. Csak a legjobb dolgokra akarok emlékezni. Nem voltam könnyű helyzetben, és nem akarom, hogy bárki is átélje ezt.”

Azóta azonban változott a helyzet, már ami a maradását illeti. Ahogy azt már az Index is megírta: januárban francia lapok szellőztették meg, hogy Kylian Mbappé 2024 nyarán eligazol a PSG-től. Egyre-másra érkeztek a hírek arról, hogy a Real Madrid még mindig nem mondott le a csatárról, annak ellenére, sem, hogy Mbappé már többször kikosarazta a spanyol alakulatot. Másfél hónappal később az is kiderült, hogy távozási szándékáról a párizsiakat is tájékoztatta, arról is cikkeztek, hogy már jó ideje megköttetett a szerződés a Real és a futballista között – sőt a kontraktus érdekében komoly fizetéscsökkenésbe is belement. A hivatalos bejelentésre azonban egyhamar nem került sor, egészen május 10-ig, amikor is X- (korábbi nevén Twitter-) oldalán elköszönt a szurkolóktól.

Ez az utolsó évem a Paris Saint-Germainnél, nem hosszabbítom meg a szerződésemet, néhány héten belül befejeződik a kaland, vasárnap játszom utolsó mérkőzésemet a Parc des Princes-ban

– utalt arra a május 12-ei, végül 3–1-re elveszített Touluse elleni összecsapásra.

„Minden napokon belül kiderül. Azt hiszem, hamarosan hivatalos lesz, és csak élvezni szeretném ezt az időt hivatalos klub nélkül. Még a szerződésem van a PSG-vel, szóval valaki jelenleg még fizet nekem!”

A spanyol rekordert övező feltevések (és az elveszített elődöntő) miatt adódott a kérdés, hogy szurkol-e majd valamelyik csapatnak a Real Madrid–BVB Dortmund Bajnokok Ligája-döntőben, amire a francia így válaszolt:

Nem, én is csak a döntőt fogom nézni, mint ti. Ha szereted a focit, akkor minden meccset megnézel. Én minden meccset megnézek, amikor csak tudok. Franciaországban, Angliában, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban. Minden bajnokságot. Így természetesen a Bajnokok Ligáját is megnézem.

Mbappé szerződésének bejelentése a szombati finálé után várható.