A Debrecen TV-ben nyilatkozott a DVSC vezető játékosmegfigyelője, Gulácsi Bence, aki többek között arról beszélt, hogy a klub csatárposztra biztosan igazolni szeretne a nyári átigazolási időszakban, mert Bárány Donátot tehermentesíteni akarják. Elárulta, több mint ezer játékos futott már át a rendszerükben különböző ügynöki ajánlásokon keresztül, és egy világszerte ismert platform is segíti az átigazolások előkészítését Debrecenben. Ami a szurkolók szempontjából ennél azonban jóval izgalmasabb lehet, hogy két közönségkedvenc szerződése is lejár a nyáron a Lokinál, így kérdésessé vált Dzsudzsák Balázs és Bódi Ádám jövője is a klubnál.

Természetesen a vezetőség azon dolgozik a játékosokkal és a képviselőikkel, hogy ezek a szerződések meghosszabbodjanak. Az egyeztetések zajlanak és bízunk benne, hogy mind a két játékos esetében hamarosan lezárulnak

– fogalmazott a debreceni szakember.

A hajdúsági csapat számára arról fog szólni az átigazolási időszak, hogy amennyiben távoznak játékosok, az ő pótlásukra megfelelő alternatívát találjanak.

„Több futballista iránt is van érdeklődés. A védelemben, a középpályán és a támadósorban is vannak olyan játékosok, akik iránt mutatkozik érdeklődés jelenleg” – tette hozzá az nb1.hu által idézett Gulácsi Bence.