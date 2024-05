Nem kell megvárni a Fenernél zajló elnökválasztás végeredményét, ugyanis a jelöltek mindegyike egyetért abban, hogy José Mourinhót kérjék fel a labdarúgócsapat következő edzőjének – számolt be az olasz sportújságíró, Gianluca Di Marzio. Arról, hogy a Bajnokok Ligája-győztes vezetőedző veheti át a török sztárcsapat felkészítését, csütörtökön számoltunk be.

A legutóbb az AS Románál dolgozó portugál szakember állítólag kétéves szerződést köt a törökökkel (más források további egy évre szóló opciót is említenek). Meggyőzésében pedig az isztambuliak ugyancsak portugál sportigazgatójának, Mario Brancónak volt főszerepe.

A Fenerbahce elképesztő szezont futott, ám 99 pontja ellenére sem tudta megelőzni a városi rivális Galatasarayt a bajnoki aranyért folyó csatában. Utóbbi együttes 102 ponttal, nem mellékesen az Európai Labdarúgó-szövetség zónájához tartozó bajnokságok közül a legjobb, legmagasabb pontátlaggal ült fel a török futball trónjára...

Mourinho most először vállalhat munkát Törökországban, sőt, hazáján, Portugálián kívül egyáltalán olyan bajnokságban, melyet nem sorolunk hagyományosan az európai topligák (angol, francia, német, olasz és a spanyol élvonal) közé. A 61 éves tréner első éveiben a Barcelona szakmai stábjában kapott helyet, majd hazájában edzősködött, a Portónál elért eredményeivel szerzett széles körű elismerést. Aztán 2004 és 2007 között a Chelsea-t irányította, majd az Inter és a Real Madrid kispadjára is leült. 2013-ban ismét visszatért a Chelsea-hez, később pedig megfordult a Manchester United és a Tottenham Hotspurnál is. 2021-ben az olasz AS Roma vezetőedzője lett, a klub azonban 2024 januárjában szerződést bontott vele, azóta pedig csapat nélkül áll.

Mourinho szakvezetőként kétszer is ünnepelhetett Bajnokok Ligája-győzelmet – a Portóval és az Interrel. A Uniteddel 2017-ben Európa-ligát nyert, valamint háromszoros angol, kétszeres portugál, illetve olasz, valamint egyszeres spanyol bajnok is.

Gianluca Di Marzio beszámolója szerint Mourinho kinevezését még ma bejelenti a Fenerbahce.