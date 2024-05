A székesfehérvári klub honlapja pénteken felidézte, a 26 éves hálóőr gyorsan alapemberré vált, a labdarúgó NB I előző szezonjában harminc mérkőzésen állt a kapuban, ebből 13-szor gólt sem kapott, illetve 2700 perccel övé volt a legtöbb játékidő a Fehérvárban.

Nagyon érzelemdús nap a mai számomra. Tizennégy évet töltöttem el a Puskás Akadémiánál, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik ezért az időszakért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Fehérvár lehívta az opciót, ami visszaigazolása annak, hogy meg voltak elégedve a szezonban nyújtott teljesítményemmel. Hálával tartozom a Vidinek, hogy tavaly nyáron, amikor nem voltam játékban, lehetőséget adtak nekem a bizonyításra. Nagyon jó a csapaton belüli összhang, csak a labdarúgásra kellett koncentrálnom, így ki tudtam hozni magamból a maximumot

– mondta az MTI által idézett Tóth Balázs, aki tartalékkapusa az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretének, ezért szabadsága alatt is edzésben tartja magát.

Sajtóhírek szerint azonban a mostani megállapodás ellenére sem biztos, hogy a hálóőr hosszabb távon is marad majd a székesfehérváriak játékosa. A Nemzeti Sport és a Sportal mellett az Index is úgy tudja, hogy a Mol-csoporthoz került Újpestnél továbbra is képben van az U-válogatott kapus, akinek a játékjogán így rövid időn belül komoly profitot is realizálhat a Vidi.

A Fehérvár FC június 17-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, amelyben az előző idény negyedik helyezettjeként érdekelt lesz a Konferencia-liga selejtezőjében.