Két héttel a Magyarország–Svájc férfi Európa-bajnoki csoportmérkőzés előtt – Marco Rossi alakulatának a kölni fellépés lesz az első a németországi kontinensbajnokságon – Bielben megmérkőzött egymással a két nemzet női válogatottja, és a vendég magyarok szoros mérkőzésen 2–1-re alulmaradtak a házigazdákkal szemben az Európa-bajnoki selejtező B ligájának 3. fordulójában.

A hűvös, esős időben rendezett mérkőzésen bátran kezdett a magyar csapat, volt két kaput eltaláló lövése is, de egy bal oldali támadás, szép passzolgatás után a hazaiak szereztek vezetést a félidő közepén, majd ez után is már ők játszottak veszélyesebben – számolt be összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda.

Az 57. percben összejött az egyenlítés, Csiszár passza után Zeller Dóra talált a hazaiak kapujába, de a svájciak egy könnyen befújt tizenegyesből három perccel később visszavették a vezetést, és aztán már kézben tartották a mérkőzést, bár jobb helyzetkihasználással összejöhetett volna a magyar pontszerzés.

A magyarok az első fordulóban 1–1-es döntetlent játszottak az azeriekkel Szegeden, majd Törökországban 2–1-es vereséget szenvedtek, így egy döntetlennel és két vereséggel, egy ponttal a harmadik helyen állnak a kvartettjükben.

A válogatott legközelebb kedden az Új Hidegkuti Nándor Stadionban újra Svájc ellen lép pályára, amely százszázalékosan vezeti a csoportot.

Mivel a B ligában szerepel a magyar csapat, a négyeséből nem tud közvetlenül kijutni a kontinensviadalra. A júliusig tartó csoportküzdelmek után a négy csoportgyőztes és a két legjobb második keresztbe játszik ugyanezen liga két rosszabb másodikjával és négy harmadikjával. A továbbjutókra még egy párharc vár – immár a részvételért.

Ajánlókép: Fenyvesi Evelin (jobbra) és Viola Calligaris. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Alessandro Della Valle)