A Premier League legutóbbi kiírásában 14. klub szerdán a közösségi médiában búcsúzott el a 16-szoros magyar válogatott futballistától.

A 24 éves szélső 2021 nyarán lett az angol gárda játékosa, de hivatalos mérkőzésen sosem lépett pályára, azóta Svájcban légióskodott kölcsönjátékosként, előbb a Grasshoppers, majd a Servette csapatát erősítette.

Novemberben az Indexnek adott exkluzív interjúban arról beszélt, hisz abban, hogy kemény munkával előbb-utóbb meg lesz az esélye arra, hogy bemutatkozzon a világ legjobb futballbajnokságaként emlegetett angol élvonalban.

A hangsúly a fejlődésen van. Azon, hogy lehetőleg fordulóról fordulóra bekerüljek a csapatba és a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. Sokszor megkapom a kérdést, foglalkoztat-e a Wolverhampton, hogy milyen iránymutatással küldtek el az újabb kölcsönszezonra, miben kell még a látványosan javulnom ahhoz, hogy esetleg megkapjam a lehetőséget a Premier League-ben. De az igazat megvallva, ilyen lista nincsen. Mindenben fejlődnöm kell még, és azt érzem, ahhoz, hogy a következő szintre lépjek, a Servette remek választás volt. A következő nagy lépés az lenne, ha a klubcsapatomban rendszeresen játszva a válogatottban is stabilizálni tudnám a helyemet, és mondjuk az Európa-bajnokságon sikerülne kiemelkedően teljesítenem. De ez nem úgy működik, hogy akkor most a fejembe vettem, hogy ez a cél, és minden nap azon stresszelek, hogy fog-e sikerülni. Lépésről lépésre kell haladni: szuper, kijutottunk az Európa-bajnokságra, büszke vagyok rá és a megfelelő polcra tettem, most viszont az a dolgom, hogy Svájcban minél jobban teljesítsek minden edzésen