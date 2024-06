Az MBH Bank és a Groupama Arénát üzemeltető Sportfive Hungary Kft. támogatói együttműködést kötöttek, így a hitelintézet a „Fradi Élmény” program és a Skybox szintek névadó szponzorává vált. A megállapodásnak köszönhetően az MBH Bank már nemcsak mint a Ferencvárosi Torna Club (FTC) hivatalos bankja és pénzügyi stratégiai partnere vehet részt a sportolók és a fiatal tehetségek támogatásában, hanem hozzájárulhat a hazai sportközösség erősítéséhez és Magyarország legnagyobb szurkolótáborának programjaihoz is.

Az MBH Bank a Ferencvárosi TC otthonát, a Groupama Arénát üzemeltető Sportfive-val most kötött megállapodás alapján támogatóként részt vesz a hazai labdarúgó-közösség erősítésében és építésében. A Groupama Aréna 3. és 4. szintjén található Skybox névadó szponzoraként a hitelintézet hozzájárul a mérkőzésekre kilátogató partnerek és szurkolók teljes értékű szórakozásához és professzionális kiszolgálásához. Az együttműködés keretében emellett az MBH Bank névadó szponzorként támogatja az úgynevezett „MBH Fradi Élmény” programot is, amely csomag többek közt olyan exkluzív élményeket foglal magába, mint a múzeumlátogatás, bepillantás a Fradi öltözőjébe a meccs előtti órákban, közös vacsora a Fradi korábbi csillagaival.

„A Sportfive-val kötött megállapodásunkkal – mint a sport iránt elkötelezett vállalat – már nemcsak a fiatal tehetségeket érhetjük el az FTC-vel korábban kötött partnerség révén, hanem magukat a szurkolókat is, akik nélkül nem lenne ugyanolyan a labdarúgás. Bankunk elkötelezett a közösségek erősítése mellett, és hiszünk abban, hogy a sport lehetőséget teremt a kötődésre és az együttműködésre. Célunk, hogy inspiráló és emlékezetes sporteseményeknek lehessünk a részesei, amelyek örömöt és motivációt, felejthetetlen élményt nyújtanak mind a résztvevőknek, mind pedig a nézőknek, névadó szponzorként pedig ezek megvalósítására most lehetőségünk nyílt” – nyilatkozta dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a támogatási szerződés ünnepélyes aláírásakor.

Évek óta tartó stratégiai partnerség az FTC-vel

Az MBH Bank jogelődje 2022-ben kötött stratégiai megállapodást a Ferencvárosi Torna Clubbal, amelynek köszönhetően a hitelintézet vált a sportklub hivatalos bankjává és pénzügyi stratégiai partnerévé. A Ferencváros szakosztályainak támogatása mellett a bank ösztöndíjprogramot is indított, amely a fiatal, ferencvárosi színekben induló sportolóknak nyújt anyagi támogatást, pénzügyi tanácsadást és egyedi kedvezményes termékeket.

„A Ferencvárosi Torna Clubot már 2022 óta köti stratégiai kapcsolat az MBH Bankhoz. A tehetséges, fiatal magyar, ferencvárosi sportolók támogatása után most újabb területen lesz együttműködés az idén 125 éves klubunkkal. Reméljük, ahogy a korábbi partnerség, úgy a mostani megállapodás is kölcsönösen előnyös lesz mindkét félnek. A győzelmekhez, a pályán elért sikerekhez elengedhetetlen a stabil anyagi háttér, amelyet jórészt támogatóink biztosítanak a klub számára. Célunk a 35. bajnoki aranyérem, a sorozatban elért hatodik elsőség után sem változott, az FTC férfi labdarúgócsapata a jövő évi bajnokságban is azzal a szándékkal indul el, hogy megnyerje. Külön öröm, ha olyan szponzort sikerül magunk mellé állítani, amelyik gondol a Fradi szurkolóira is” – nyilatkozta Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

„A SPORTFIVE – mint a Ferencvárosi Torna Club immáron 35-szörös bajnok és 24-szeres kupagyőztes férfi labdarúgócsapatának kizárólagos szponzorációs és marketingügynöksége, valamint a stadion üzemeltetője – számára újabb öröm, hogy ismét egy hosszú távú kizárólagos szponzori megállapodás jöhetett létre. A szerződésbe foglalt területeken izgalmas és új változásokat fog hozni az MBH Bank a szurkolóink számára. Az MBH Bank vezető szerepe és tapasztalata garancia arra, hogy az együttműködés sikeres és hatékony legyen. Büszke vagyok, hogy egy eddig betöltetlen területen sikerült nagyon erős partnert találnunk, mellyel így még magasabb célok elérését tesszük lehetővé a klub számára. A stadiont 10 éve üzemeltető, a magyar és nemzetközi piacokon is méltán elismert SPORTFIVE elkötelezett abban, hogy olyan célokat valósítson meg, amelyek kiemelkedő lehetőségeket és előnyöket kínálnak a Ferencvárosi TC számára. A mostani megállapodás egy nagyszerű esély a már elért sikerek további növelésére és a Fradi hírnevének fokozására” – mondta Igaz András, a SPORTFIVE Hungary Kft. vezérigazgatója.

A két éve tartó programban olyan fiatal tehetségeket támogat az MBH Bank, mint a 20 éves Mihályvári-Farkas Viktória úszó, aki első felnőttolimpiáján Tokióban pontot érő, 6. helyen végzett 400 vegyesen, majd 2022-ben Rómában megnyerte az Európa-bajnokságot, ugyanebben a versenyszámban, 1500 gyorson pedig ezüstérmes lett, jelenleg pedig gőzerővel készül a párizsi olimpia kvalifikációs versenyeire. A 22 éves Balázs Krisztián tornász ötéves kora óta a Ferencváros kötelékében edz, 2022-ben a várnai World Challenge Cupon elérte eddigi legnagyobb eredményét, azonban az idei olimpiai felkészülését sérülés hátráltatta, de fiatal kora ellenére így is versenyben volt a kvótáért. A birkózás hazai nagy reménysége a 25 éves Váncza István, aki az idei bukaresti Európa-bajnokságon a 72 kilogrammos mezőnyben mérettette meg magát, ahol az ötödik helyen zárt. Szintén az MBH Bank ösztöndíjprogramjában részesül a csupán 21 éves Szemes Gergő vívó, aki a 2022-es plovdivi világkupán elérte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen egyéniben bronzérmet szerzett, ezzel pedig bebiztosította helyét a felnőtt tőrválogatottban. Herczeg György, a mindössze 19 éves atléta, közel egy évvel ezelőtt vált minden idők legfiatalabb gerelyhajító országos bajnokává, ezt követően Jeruzsálemben U20-as Európa-bajnok lett, jelenleg pedig a 23. helyen áll a gerelyhajítók világranglistáján, így minden esélye megvan az olimpiai részvételre.