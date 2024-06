Több apró sérülés is nehezíti a magyar labdarúgó-válogatott életét az Európa-bajnoki felkészülés hajrájában, ám Marco Rossi szövetségi kapitány így is amondó, soha ennyi lehetősége nem volt a kezdőcsapat kijelölésében, mint most. A tréner a kontinensviadalt megelőző utolsó felkészülési mérkőzés, az Izrael elleni, debreceni találkozót megelőzően válaszolt az újságírók – köztük az Index – kérdéseire.

„Gulácsival kezdünk holnap, és nem lehetetlen, hogy ezúttal több mint egy félidőt fog védeni” – felelte az Index kérdésére Marco Rossi szövetségi kapitány, akit arról faggattunk, készül-e hasonló kapuscserére, mint Dublinban történt, vagy ezúttal már következtethetünk a kezdő összeállításából arra, miként is döntött a posztot illetően Gulácsi Péter és Dibusz Dénes között.

A debreceni Nagyerdei Stadionban tartott, az Izrael elleni Európa-bajnoki főpróbát megelőző sajtótájékoztatón több személyi kérdés is elhangzott, ezeknek egy része az esetleges sérülésekről szólt. A kapitány az írek elleni vereség (2–1) után ugyanis arról beszélt, ha van még cseréje, Dárdai Mártont lehozta volna, Loic Nego és Lang Ádám pedig ugyancsak kisebb fizikális problémával küzdött.

Hármuk közül Langot emelte ki, akit elmondása szerint leginkább elővigyázatosságból cserélt le. „Egy brit stílusban futballozó csapat ellen ember legyen a talpán, aki ilyen iramban, ilyen fizikális kihívást végig bír úgy, hogy az utóbbi időben nem feltétlenül játszott sokat. Lang esetében ennyi történt, semmi egyéb. Azért cseréltük le, hogy ne kockáztassunk vele, és az esetleges fáradtságból, erőltetésből nehogy baj legyen. Nego és Dárdai esete sajnos nem ilyen egyszerű...”

Rossi elárulta, a francia-magyar szélsőnél kisebb izomsérülésre gyanakodtak, ezért cserélte le már a szünetben Írország ellen, a későbbi orvosi vizsgálat pedig megerősítette a feltételezést. Jelen pillanatban az egész stáb reménykedik, hogy az Eb-rajtig hátralévő egy hét elég lesz ahhoz, hogy a játékos felépüljön, és Németországban gond nélkül bevethető legyen. Dárdai Negóhoz hasonlóan kihagyja majd az Izrael elleni mérkőzést, vele kapcsolatban úgy fogalmazott a kapitány: „nem fogjuk bevetni, hogy a kisebb problémából még véletlenül se legyen nagyobb.”

Ugyancsak beszélt a vállműtétje után keretbe került, az NB I-es idény jelentős részét sérülések miatt kihagyó Fiola Attiláról, aki elmondása szerint készen áll arra, hogy akár már szombaton pályára lépjen, de az Európa-bajnoki csoportmeccsekre már mindenképpen harcra kész lesz.

Az egymás elleni játékban, a párharcoknál igyekeztünk kímélni őt, és a vizsgálatok azt mutatják, minden rendben van vele, akár Izrael ellen is bevethetjük majd, ha nem is feltétlenül kezdőként.

Botka sosem adta fel a reményt

Ellenben ott lesz a kezdőben Szalai Attila – ezt Rossi ki is jelentette –, s a sajtótájékoztatón való részvételéből, valamint Lang és Nego állapotából kiindulva valószínűleg Botka Endre is. Utóbbi az Indexnek elmondta, egy másodpercig sem ingott meg a hite abban, hogy végül helye lesz az Európa-bajnoki keretben.

„Ha már én is feladtam volna, azt hiszem, tényleg kimaradok! Valóban nem volt könnyű szezonom, és volt olyan időszak, amikor úgy tűnt, nem feltétlenül leszek az Európa-bajnoki keret tagja, de a nehéz pillanatokban igyekeztem ezt az egészet plusz motivációként felfogni. Nagyon elgondolkodtató időszak volt, sok-sok tanulsággal, amelyekre úgy érzem, jól tudtam reagálni, ennek is köszönhető, hogy itt lehetek. Alig várom már a kezdést” – fogalmazott az Eb-vel kapcsolatban a Ferencváros szélső védője.

Marco Rossi a szombati mérkőzéssel kapcsolatban megjegyezte, lehet, egy felkészülési mérkőzésen nem az eredmény az elsődleges, de azt még véletlenül sem mondhatjuk, hogy ne lenne fontos – erre ékes példa a dublini vereség.

Azok után, ami Írországban történt nem mondhatom, hogy egy barátságos meccs eredménye ne számítana, elvégre egyből megérkeztek a károgó, kritikus hangok. A holnapi mérkőzésen nemcsak a győzelem a célunk, hanem a meggyőzés is. A kritikusoké, és önmagunké is, mert kelleni fog ehhez az Európa-bajnoksághoz az extra önbizalom. Győzni szeretnénk, megtalálni a góllövőcipőnket. És ha lehet még egy kívánságom: kerüljenek el minket a sérülések. Utóbbit azonban nem tudjuk eltervezni, csupán reménykedhetünk benne, hogy így lesz. Írországban megéltünk sok-sok hasznos tapasztalatot, legyen az negatív vagy épp pozitív, holnap, és az Eb-n is lesz mit kamatoztatnunk közülük.

Ami az ellenfelet illeti, a szövetségi kapitány szerint nem szabad lenézni Izraelt, még akkor sem, ha több korábbi alapember hiányzik a mostani keretből. „Átalakulóban vannak, talán egy hónapja sincs, hogy kinevezték az új szövetségi kapitányt, aki érthető módon szeretne megnézni minél több játékost. Többségében olyan futballisták kerültek be a mostani keretükbe, akik odahaza játszanak, ezzel együtt is óva intek mindenkit, hogy alábecsülje esetleg a válogatottjukat. Ha más nem, mi pontosan tudjuk, hogy aki felveszi a címeres mezt, az mindent elkövet azért, hogy a lehető legmagasabb elvárásokat is teljesíteni tudja” – mondta.

Néha a cserejátékos fontosabb, mint az, aki kezd

Ami a középtávú célokat illeti, arról is kérdezték a kapitányt, mivel lenne elégedett a csoportkörben.

„Ha azt válaszolnám, hogy pusztán a jó teljesítménnyel, de a legutóbbi Eb-hez hasonlóan, továbbjutás nélkül is elégedett lennék, akkor nem mondanám el a teljes igazságot. Abban reménykedem, hogy ezúttal az a csipetnyi szerencse is mellénk szegődik, amivel tovább tudunk majd jutni a nyolcaddöntőbe. Nem lesz egyszerű, mind ismerjük, micsoda színvonalat képviselnek az ellenfeleink, Németország ráadásul ebből a trióból is kiemelkedik. Világos, hogy nem jelenthetjük ki előre, hogy bármelyiküket is legyőzzük, de azt ígérhetem, mind a három csoportmeccsen félelem nélkül állunk majd fel, egyenlő partnerekként az ellenfeleinkkel, és ebből a tartásból tapodtat sem engedünk a lefújásig. Az eredményért nem vállalhatok garanciát, de a mentalitásért igen. Tudom, hogy olyan hozzáállást fogunk bemutatni, amit a szurkolóink is nagyra értékelnek majd, függetlenül attól, hogy végül továbbjutunk-e vagy sem.”

Kifejtette, a stábtagokkal minden lehetséges forgatókönyvre igyekeztek felkészülni, Skócia, Svájc és Németország játékát is a legapróbb részletekig kielemezték, így nincsenek sötét foltok a taktikát illetően. Ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy ne akarjunk mind a három riválishoz idomulni: „fontos, hogy önazonos maradjon a játékunk, hogy betartsuk azokat a mikro- és makroelveinket, amelyeket kidolgoztunk, és jól szolgáltak minket a selejtezőben is.”

Hangsúlyozta, a kisebb-nagyobb sérülések ellenére is az a benyomása, sosem volt még ennyire teljes, komplex és versenyképes keret a kezei alatt, mint a mostani.

„Novemberben reméltem, és ezt önöknek is mondtam, nem kell muszáj-döntéseket hoznom a keret kialakításakor, ás ez a kérésem teljesült. Soha a kapitányi regnálásom alatt nem volt még ennyire teljesnek tűnő a válogatott kerete. Most végre minden poszton megvan a kellő alternatíva, van 15-16 hasonló szintű játékosom, és ezt szeretném is kihasználni majd Németországban. Sokan találgatnak, hogy néz majd ki a kezdőcsapatunk. Ezzel kapcsolatban csak arra hívnám fel a figyelmüket: sokszor fontosabb ki végez, mint ki kezd egy meccsen. Gyakran épp a cserék döntik el a mérkőzéseket! Bízom abban, hogy a szurkolóink is átérzik majd, egytől-egyig mindenki milyen fontos láncszeme ennek a csapatnak, függetlenül attól, hogy kezdő- vagy épp csereember lesz Németországban.”

Hálásak a vendégszeretetért, de borsot törnének az orrunk alá

A magyar sajtótájékoztatón megelőzően az izraeli válogatott is megtartotta ilyenkor szokásos felvezetőjét.

„Ez egy felkészülési mérkőzés lesz, a legfőbb célunk pedig az, hogy méltó ellenfelei legyünk az Európa-bajnokságra készülő magyaroknak. Az előzetes esélyekről sokat elmond, hogy ők ott lesznek a kontinensviadalon, mi pedig nem. Ezzel együtt persze szeretnénk győzni holnap – mondta a sikertelenül megvívott Európa-bajnoki pótselejtező után kinevezett Ran Ben Simon szövetségi kapitány a Nagyerdőben tartott sajtótájékoztatóján. – A magyar válogatott nem a legklasszikusabb stílusban futballozik. Marco Rossi nem egyszerű szövetségi kapitány, sokkal több annál: a taktikán kívül igazi közösséget is teremtett. Rendkívül egységes, szervezett csapat lesz a holnapi ellenfelünk, amely előszeretettel telíti túl a labda környékét, miközben nagy fokú szabadságot ad a legkreatívabb embereinek. Ettől rendkívül kiszámíthatatlanná válik a játéka” – magyarázta az Index kérdésére, mit ért a „nem klasszikus” stíluson.

Ben Simon a kérdésre, szerinte milyen taktikával lephetik meg a magyar válogatottat, kitérő választ adott.

Természetesen láttuk a dublini felkészülési mérkőzést és a lehető legjobb tudásunk szerint ki is elemeztük. Hogy a magyar válogatottnak meggyűlt-e a baja a kontrákkal, önökre bízom a megítélését, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni az ellenféllel, és Rossi kollégámmal szemben sem. Annyit ígérhetek, levontuk a megfelelő tanulságokat, ám arról, hogy melyek ezek, beszéljen majd a holnapi játékunk.

A kapitány hozzátette, bár még csak néhány edzést tartott a keretnek, reméli, hogy minél több olyan elem visszaköszön majd szombaton a pályán, ami illeszkedik a futballfilozófiájához. Ezzel kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, igencsak kötött pályán mozgott, mikor a júniusi felkészülési mérkőzésekre kijelölte a keretét. Az izraeli újságírók úgy fogalmaztak, a gázai helyzetre hivatkozva rengeteg játékos kért plusz szabadságot, hogy családjukkal minél messzebb utazhassanak nyaralni és kiereszteni a gőzt. Többek között a ferencvárosi Mohammed Abu Fani is ezért hiányzik a keretből. Így Ben Simon lényegében a B válogatottal vágott neki a felkészülésnek.

A sajtótájékoztatón szóba került, hogy az izraeli válogatott számára talán a legkevésbé idegenbeli meccs a Magyarországon játszott találkozó, elvégre az utóbbi időben a nemzeti válogatott, valamint klubcsapatuk – például a Maccabi Haifa – is játszott „rendezőként” tétmeccset nálunk.

„Ez így igaz, és szeretnék megköszönni azt a vendéglátást, amit a magyaroktól kaptunk az elmúlt egy évben. S nemcsak a vendéglátást, hanem azt a pozitív hozzáállást, amit a civilektől kapunk, mikor itt vagyunk az országukban. A döntéshozóknak, a sportvezetőknek és minden magyarnak nagyon szépen köszönjük – fogalmazott Ran Ben Simon azzal kapcsolatban, hogy már-már hazai pályán érezhetik magukat Magyarországon, elvégre – ha nem is a Nagyerdőben – de Felcsúton és Újpesten is játszottak Európa-bajnoki selejtezőt az elmúlt időszakban.

A szombati találkozó 18 órakor veszi kezdetét a debreceni Nagyerdei Stadionban.

LABDARÚGÁS

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Izrael

Várható kezdőcsapatok

Magyarország: Gulácsi Péter – Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila – Botka Endre, Nagy Ádám, Schäfer András, Kerkez Milos – Sallai Roland, Szoboszlai Dominik – Varga Barnabás.

Izrael: Omri Glazer – Ofri Arad, Raz Slomo, Goni Naor – Eli Dasa, Neta Lavi, Eden Samir, Denny Gropper – Dan Biton, Tai Baribo, Gadi Kinda.

A válogatott Eb-kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC) Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg – Németország) Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia) Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Az A csoport programja az Eb-n

1. forduló

június 14., München: Németország–Skócia

június 15., Köln: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Köln: Skócia–Svájc

június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország

3. forduló

június 23., Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

