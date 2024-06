További két évvel meghosszabbították a Liverpoolban nevelkedő Farkas Erik szerződését Angliában, így az ifjú tehetség egészen a profi futball előszobájáig a Kirkbyben található akadémián pallérozódhat tovább.

A fiatal magyar játékos a 2023–2024-es szezonjára kiváló minősítést kapott nevelőedzőitől, azzal együtt is, hogy rendre egy korosztállyal feljebb, az U15-ös csapatban vetették be, sőt, tavasszal az U16-os korosztályban is bemutatkozott – rögvest góllal.

Minden visszajelzés arról szól, hogy remek szezonja volt, sokat fejlődött és figyelemre méltó teljesítményt nyújtott minden korosztályban, amelyben lehetőséget kapott. A fejlődési íve rendkívül izgalmas az akadémiavezetők szerint, kiemelt figyelmet, ezzel együtt pedig kiemelt szerepet is szánnak neki a csapaton belül, az U15-ösöknél többször megtették csapatkapitánynak is az idény második felében, ami ugyancsak jó visszajelzés

– nyilatkozta Erik szezonjáról édesapja, Farkas Csaba.

Erik a szegedi SZEOL-ban kezdett futballozni, majd mikor a család üzleti okokból Nagy-Britanniába költözött a Liverpool játékos-megfigyelői kiszemelték és Kirkbybe csábították idősebb testvérével, a jelenleg U18-as válogatott, időközben Blackburnbe szerződött Farkas Patrikkal egyetemben.

Egy egészen bő értékelést kaptunk a klubtól a szerződéskötés előtt, ez alapján pedig nagyon izgalmas jövőkép rajzolódik ki Erik előtt. Tényleg érezhető volt, hogy tavasszal külön is mennyi, de mennyit foglalkoznak vele, hogy segítsék a fejlődését, amiért nem lehetünk elég hálásak a liverpooli szakembereknek. A terv az, hogy már ősszel minél többet feljátsszon az U16-ba. Az elmúlt hónapokban rengeteget nőtt és erősödött, így remélhetőleg már ezzel sem lesz gond

– mondta a büszke édesapa, aki hozzátette, fiában nyolcas és tízes pozícióban is óriási potenciált látnak az akadémia vezetői, és az akadémia vezetőhelyettese, Nick Marshall szezon közben többször is hangoztatta, korosztálya legjobbjai közé tartozik a vörösöknél.

„Márciusban volt egy nagypresztízsű utánpótlástorna Mallorcán, ahol a csapatvezető egyenesen a Liverpool legjobbjának nevezte. Egyébként egészen az elődöntőig meneteltek Erikék, egyedül a későbbi aranyérmes Real Madrid győzte le őket. Erik szempontjából a következő lépés az úgynevezett scholarship-szerződés lehet, ami a profi előszerződés előszobájának számít errefelé. Ha a mostanihoz hasonlóan teljesít a következő idényben, akkor minden esélye meglesz erre, a két év lejártával pedig egy profi előszerződés megkötésére is. Most azonban fontos, hogy ne erre gondoljon, hanem lépésről lépésre vigye tovább azt a munkát és fejlődési ívet, amit ebben az idényben bemutatott" – tekintett előre Farkas Csaba az East Mallorca Cup-ra is utalva.

Eriket teljesítménye elismeréséül többször is felkérték az első csapat mérkőzéseire labdaszedőnek, a többi között a Manchester United elleni rangadón, valamint Jürgen Klopp menedzser utolsó liverpooli meccsén, a Wolverhampton elleni szezonzárón is közreműködött.

A Farkas fivéreknél és családjuknál tavaly novemberben vendégeskedtünk az Anfieldhez közeli otthonukban, helyszíni riportunk itt olvasható!

Az idősebb testvér, Farkas Patrik előtt is fontos nyár áll, az előszerződése alapján ugyanis júliusban profi kontraktust írhat alá a Championshipben, azaz az angol másodosztályban 19. helyen záró Roversnél.