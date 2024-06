A holland Pascal Jansen ülhet le a Ferencváros labdarúgócsapatának kispadjára. Sajtóhírek szerint a népligetiek vezetősége a napokban találkozik a szakemberrel, és ha sikerül mindenben megegyezni, a héten már be is jelentheti Dejan Sztankovics utódját.

A Nemzeti Sport adta hírül, hogy a héten több jelölttel is tárgyalt a zöld-fehérek vezetősége, köztük az ír válogatott másodedzője, Robbie Keane, illetve két norvég edző, Erling Moe és Ronny Deila neve is a kiszemeltek között volt. A legújabb jelölt az 51 éves Pascal Jansen, aki a holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AZ csapatát irányította 2020 decembere és 2024 januárja között, ahol egyébként a magyar válogatott szélsőjének, Kerkez Milosnak is a trénere volt.

Mint arról mi is beszámoltunk, május 16-án, a Paks elleni kupadöntős vereség után bejelentette távozását a zöld-fehérek szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics, akinek utódját azóta nagy erőkkel keresi a klub. Később az is kiderült, hogy saját zsebéből fizethette ki azt a 200 ezer eurós kivásárlási záradékot, amely lehetővé tette, hogy elhagyja a Ferencváros kispadját, és a Szpartak Moszkva vezetőedzője lehessen.

Jansen utánpótlás-játékosként megfordult az AZ, az Ajax, a Haarlem és a Telstar csapatában is, de térdsérülése miatt visszavonult, mielőtt profiként bemutatkozhatott volna, így edzőként hamar debütálhatott. Először a PSV utánpótlásában kezdett dolgozni, majd öt év után kinevezték az AZ vezetőedzőjének, pozícióját egészen idén januárig be is töltötte, amikor is csapata gyenge szériájának köszönhetően menesztették.

A Ferencváros egyelőre nem reagált az értesülésre.