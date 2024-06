A bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön bejelentette, hogy a holland Pascal Jansen váltja a Magyar Kupa-döntő elveszítése után szélsebesen távozó Dejan Sztankovicsot a népligeti klub kispadján. A hírt csütörtökön délután jelentette be honlapján a Fradi.

Korábbi sajtóhírek szerint a zöld-fehérek vezetősége több jelölttel is tárgyalt a közelmúltban, állítólag az ír válogatott másodedzője, Robbie Keane, illetve két norvég edző, Erling Moe és Ronny Deila neve is a kiszemeltek között volt.

A befutó végül Pascal Jansen lett, akit a hét elején már összeboronáltak a Fradival. Az 51 éves szakember a holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AZ csapatát irányította 2020 decembere és 2024 januárja között, abban az időszakban Kerkez Milos is a csapat játékosa volt.

Jansen irányítása mellett az AZ 162 tétmérkőzést játszott, ezek közül 96-ot nyert meg 42 vereség és 24 döntetlen mellett, ami azt jelenti, hogy meccsenként átlagban 1,93 pontot tett zsebre az együttes. A Transfermarkt szerint az Angliában született edző a 4–3–3-as taktika felállást favorizálja, tehát a támadófoci híve, ami meg is látszott Hollandiában, hiszen a vizsgált időszakban 333 gólt szereztek a játékosai.

Jansen utánpótlás-játékosként megfordult az AZ, az Ajax, a Haarlem és a Telstar csapatában is, de térdsérülése miatt visszavonult, mielőtt profiként bemutatkozhatott volna, így edzőként hamar debütálhatott.

Először a PSV utánpótlásában kezdett dolgozni, majd öt év után kinevezték az AZ vezetőedzőjének, pozícióját egészen idén januárig be is töltötte, amikor is csapata gyenge szériájának köszönhetően menesztették.

Mint arról mi is beszámoltunk, május 16-án, a Paks elleni kupadöntős vereség után bejelentette távozását a zöld-fehérek szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics, akinek utódját azóta nagy erőkkel keresi a klub. Később az is kiderült, hogy saját zsebéből fizethette ki azt a 200 ezer eurós kivásárlási záradékot, amely lehetővé tette, hogy elhagyja a Ferencváros kispadját, és a Szpartak Moszkva vezetőedzője lehessen.

Az új edző kinevezésével nem lehetett tovább várni, mivel a Fradi pénteken kezdi meg a felkészülést a következő szezonra az orvosi vizsgálatokkal. A keret nem teljes, hiszen Dibusz Dénes, Botka Endre és Varga Barnabás is tagja az Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottnak, viszont a légiós játékosok egy része már elindult Budapest irányába.

