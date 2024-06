A Kick It Out nevű diszkriminációellenes jótékonysági szervezet szerdán közölte, hogy „rengeteg” panasz futott be hozzá Bentancur megjegyzéseivel kapcsolatban. A középpályás azt mondta, hogy a dél-koreaiak „mind ugyanúgy néznek ki”.

A Tottenham közölte, hogy „segítséget nyújtanak” annak érdekében, hogy a 26 éves uruguayi a csapat többi tagjával együtt képbe kerüljön a klub sokszínűséggel, egyenlőséggel és befogadással összefüggő célkitűzéseivel, írja a The Guardian.

Beszéltem Bentancurral. Hibát követett el, amivel tisztában van, és bocsánatot kért. Soha nem akart szándékosan sértőt mondani. Testvérek vagyunk, és semmi sem változott. Túlléptünk az ügyön, egységesek vagyunk, és az előszezonban újra találkozunk, hogy aztán egy emberként harcoljunk a klubunkért”

– nyilatkozta Szon az eset után.

„Sonny testvér! Bocsánatot kérek tőled a történtekért, ez egy nagyon rossz vicc volt” – írta a közösségi oldalán Bentancur.

