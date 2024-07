A magyar válogatott középpályása kezdőként kapott lehetőséget a Philadelphia Unionban a Chicago Fire elleni bajnoki mérkőzésen. Gazdag már a 19. percben betalált, de ekkor les miatt érvénytelenítették a gólt.

Később a Chicago Fire került előnybe, de előbb Chris Donovan, majd Gazdag is eredményes volt, és fordított a Philadelphia. A magyar játékos a második félidő elején gólpasszt is jegyzett, Jack McGlyn talált be passzából, de végül ez sem volt elég arra, hogy legalább egy pontot szerezzen a Philadelphia. A mérkőzés hajrájában a Chicago háromszor is betalált, a győztes gólt a 92. percben szerezte, így a vége 4–3.

A Philadelphia Union nyolc mérkőzése nyeretlen a tengerentúli bajnokságban – legutóbb még május végén gyűjtötte be a három pontot a New England Revolution otthonában.

MLS

Chicago Fire–Philadelphia Union 4–3

