Igaznak bizonyultak azok a június közepén szárnyra kapott sajtóhírek, miszerint a Manchester United labdarúgócsapata a folytatás mellett döntött Erik ten Hag vezetőedzővel, most az MU hivatalos oldalán be is jelentette, hogy a 2025-ig szóló szerződését további egy évvel megtoldották.

Erik ten Hag a kontraktus meghosszabbítása után elmondta, büszke az elmúlt két év eredményeire.

Nagyon örülök, hogy megállapodtam a klubbal a folytatásról. Ha visszatekintünk az elmúlt két évre, büszkék lehetünk a trófeákra és számos példára, amelyekben fejlődtünk ahhoz képest, ahol csatlakozásomkor tartottunk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy még rengeteg munka áll előttünk, hogy elérjük a Manchester Unitedtől elvárt szintet, ami azt jelenti, hogy az angol és az európai bajnoki címekért kell küzdenünk.

Az 54 éves holland szakember kiemelte, a klub által felvázolt jövőkép megegyezik saját elképzeléseivel.

„A klubbal folytatott megbeszéléseink során kiderült, hogy ugyanazokat a célokat tűztük ki, és mindannyian elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezen az úton közösen járjunk.”

Dan Ashworth, a Manchester United sportigazgatója elmondta, hogy a holland szakember elmúlt két évben megszerzett trófeái bizonyítják, hogy az európai labdarúgás egyik legsikeresebb edzője, és ő a legjobb partner a jövőben is.

A klub tudja, hogy milyen területeken kell még javulni, de arra a világos következtetésre jutott, hogy Erik a legjobb partner számunkra a színvonal és az eredmények növelésében. A játékosok és a stáb már megmutatta, hogy képes a legmagasabb szinten játszani és győzni, most már csak következetesebben kell ezt tennünk.

A korábbi labdarúgó már alig várja, hogy folytassák a közös munkát és elérjék a kitűzött célokat.

Egész szezonban forró volt a kispad ten Hag alatt, mivel csapata bukdácsolt, a Bajnokok Ligája csoportkörében kiesett, valamint a bajnokságban sem az elvártak szerint teljesített, csupán a nyolcadik helyen zárt. Végig beszédtéma volt, hogy nincs jövője Ten Hagnak Manchesterben, de menesztésére nem került sor, sőt most a szerződését is egy évre meghosszabbították.

Az 54 éves szakember még 2022 nyarán vette át a United irányítását, regnálása alatt pedig a klub megnyerte a Ligakupát, majd idén májusban az FA-kupát. Bajnokságban elért helyezése jövőre ugyan nem garantálná európai kupaszereplését a csapatnak, de az FA-kupának köszönhetően az Európa-liga csoportkörében indulhat.

Erik ten Hag eddig 114 tétmérkőzésen át irányította a „vörös ördögöket” 68 győzelem, 15 döntetlen és 31 vereség a mérlege.

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!