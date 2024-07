Hihetetlen módon felgyorsultak az események Debrecenben és Ulszanban. A dél-koreai klub honlapja tanúsága, és az nso.hu közlése szerint péntek délután szerződést bontott Ádám Martinnal, ami által a 25-szörös magyar válogatott center azonnal igazolhatóvá vált. Gőzerővel folynak a tárgyalások Ádám menedzsmentje és a Loki között, ugyanakkor úgy tudjuk, a hajdúságiaknál egy jó képességű szerb középpályás is képbe került.

Ahogy azt az Index csütörtökön megírta, valóban gőzerővel folynak a tárgyalások Ádám Martin menedzsmentje (Papp Gábor játékosügynök) és a DVSC Futball Zrt. vezérkara között a 25-szörös magyar válogatott center leszerződtetése érdekében.

Papp az ügymenet meggyorsítása érdekében információink szerint napok óta a cívisvárosban tartózkodik.

Az Index úgy tudja: amennyiben a Lokit szponzoráló kínai akkumulátorgyártó cég, az EVE Energy Co., Ltd. rendelkezésre bocsátja azt az összeget, ami fedezné Ádám fizetésigényét és az aláíráspénzt, akkor azonnal megköttetne a tranzakció.

Magyarán: Ádám Martin szerződtetése változatlanul napirenden van.

Csakhogy időközben képbe került Luka Adzics, a szerb első ligában szereplő FK Csukaricski 25 éves, 19-szeres U21-es szerb válogatott középpályása is, akit információink szerint Dzsudzsák Balázs utódjának szánnak a Lokinál. A Crvena Zvezdánál nevelkedett, és az évek során a belga Anderlechtnél, a holland Emmennél és a PEC Zwollénél, továbbá a török Ankaragücünél is megfordult Adzics szerződtetését Ike Thierry Zaengelt, a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának örmény-francia elnöke szorgalmazza. Igen ám, de egyelőre a kínai cég – amelynek emblémája az EVE betűszóval tavasz óta ott díszeleg a Loki-játékosok mezén – még nem utalta át azt az összeget, amely lehetővé tenné akár Ádám, akár Adzics szerződtetését.

Ahhoz, hogy a tranzakció már most, a szponzori pénztől akár függetlenül is összejöjjön, a Lokinak el kéne adni valakit kevés számú piacképes játékosa közül. Például a legnagyobb magyar tehetségek között számon tartott Vajda Botondot, a 19 éves, ballábas középpályást. (Úgy tudjuk, Vajdára már Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is felfigyelt.) Vajdától azonban – érthető módon – nem szívesen válna meg Makray Balázs, a DVSC cégvezetője. Egyelőre itt tartanak a tárgyalások, ami viszont biztos, hogy a Lokinál mindenképpen szintet lépnének. Ehhez viszont olyan játékosra van szükségük, mint Ádám Martin vagy Luka Adzics, esetleg mindkettő.

Persze, az sem kizárható, hogy bármikor támadásba lendülhetnek az NB I új, tehetős erőközpontjai: a MOL pénzével építkező Győri ETO és az Újpest FC, továbbá a Nyíregyháza és a Diósgyőr is. Mindez igencsak megnehezítheti a debreceniek helyzetét az Ádám Martin szerződtetéséért zajló versengésben.

(Borítókép: Ádám Martin a Németország–Magyarország Eb-csoportmérkőzés után a Stuttgart Arénában 2024. június 19-én. Fotó: Catherine Ivill / AMA / Getty Images)

