Bár nagyon sok csapat érdeklődött a 22 éves Michael Olise iránt a Premier League-ből is – ahol eddig is játszott –, viszont a fiatal francia úgy döntött, hogy nemcsak csapatot, hanem országot és bajnokságot is vált. Olise a 2024–25-ös szezont már a Bundesligában, Németországban, az FC Bayern színeiben tölti majd.