A qafqazinfo.az cikkét azzal indítja, hogy a 28 éves brazil játékos klubváltása nagy port kavart az elmúlt napokban, és többen kritizálták a középpályást, hogy nem az azeri klubot választotta.

A lap saját értesülésre hivatkozva viszont most arról számolt be, hogy a Qarabag magasabb átigazolási összeget ajánlott érte az FK Krasznodarnak, sőt a játékossal is egyezségre jutott.

Ugyanakkor az orosz együttes nem volt hajlandó elengedni a brazil szélsőt az azerieknek, akik hiába ajánlottak bármennyit, a Krasznodar nem hajlott az egyezségre.

Kady Borges 2021 nyarán szabadon igazolt Portugáliából a Qarabaghoz, ahol másfél év alatt 75 tétmeccsen 28 gól és 28 gólpassz volt a mérlege.

A klub nem is szeretett volna megválni tőle, de a szerződésében foglalt 5 millió eurós kivásárlási záradék miatt megtartani sem tudta 2023 januárjában. Most megpróbálták visszaszerezni volt játékosukat, de Kady Borges végül a Ferencvárosnál kötött ki.

Érdekesség, hogy a futballista játszott a 2022 augusztusi BL-selejtező budapesti mérkőzésén, amelyen két gólpasszal segítette 3–1-es sikerhez az így továbbjutó Qarabagot.

(Borítókép: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

