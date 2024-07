Mint ahogy arról mi is beszámoltunk: a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének első körében a Magyar Kupa-győztes Paks hazai pályán 4–0-ra kikapott a Román Kupát másodosztályúként megnyerő vajdahunyadi Corvinul Hunedoara együttesétől. A mérkőzés után a Tolna megyei klub középpályása, Windecker József csalódottan értékelt az M4 Sportnak.

A 31 éves középpályás elnézést kért a szurkolóktól, majd egyenesen úgy fogalmazott, hogy lesül a bőr az arcáról az eredmény miatt.

Minden úgy alakult, ahogy nem szerettük volna. Férfiként kell viselnünk ezt a kudarcot is, ami tényleg nagy szégyen. Hazai pályán egy magyar–román meccsen így képviseltük a hazát, nekem lesül az arcomról a bőr. Amikor megnyertük a kupát, és másodikok lettünk a bajnokságban, akkor is ez a csapat volt, és most is. Magunkba kell néznünk, és a becsületünkért játszunk majd Romániában. Minden magyartól elnézést kérek, amennyire meg akartuk mutatni magunkat, annyira besültünk. Nagyon nehéz most